politia.md
19 Mai 2026, 11:44
23 804
Escrocii au devenit mai activi: Peste 1,5 milioane de lei, obținuți prin înșelăciune în doar 24 de ore

Doar în ultimele 24 de ore, forțele de ordine au înregistrat 24 de cazuri de înșelăciune a cetățenilor. În 14 dintre acestea, victimele au transferat infractorilor sume mari de bani. Pagubele totale au depășit 1,5 milioane de lei.

Potrivit datelor Poliției, escrocii sună oamenii și trimit mesaje, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor de stat sau băncilor. Sub diverse pretexte, aceștia obțin bani, date bancare sau informații personale.

Cazuri au fost înregistrate la Chișinău, Bălți și Căușeni.

Poliția îndeamnă cetățenii să respecte reguli simple de siguranță:

  • Nu transmiteți niciodată bani, date bancare sau informații personale prin telefon, indiferent cât de convingător ar fi pretextul.
  • Dacă primiți un apel suspect – închideți imediat.
  • Verificați singuri informația, sunând la instituția în numele căreia pretinde că acționează apelantul.
  • Raportați obligatoriu incidentul Poliției.

O atenție deosebită este solicitată pentru rudele și cunoscuții în vârstă – ei sunt cele mai frecvente victime ale escrocilor. „Informați-i despre schemele de înșelăciune pentru a preveni noi infracțiuni”, îndeamnă oamenii legii.

Sursă
