Escrocheriile telefonice fac noi victime. Prejudicii de peste două milioane de lei în doar 24 de ore.

Fenomenul continuă să afecteze cetățeni din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat, informează moldpres.md.

Potrivit Poliției, patru dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime.

Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500.000 de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni.

Poliția atenționează că se înregistrează o creștere a escrocheriilor realizate prin intermediul unor platforme investiționale fictive. În aceste scheme, victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să contracteze credite, fiind atrase de promisiuni privind câștiguri rapide și garantate.

Cele mai afectate zone ale țării sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni.

Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare.

Pentru a evita să devină victime ale escrocilor, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri telefonice, mesaje sau aplicații online și să nu transfere bani către persoane necunoscute ori către platforme investiționale neverificate.

De asemenea, Poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă.

Potrivit instituției, prudența și verificarea informațiilor rămân cele mai eficiente metode de prevenire a escrocheriilor, într-un context în care infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține bani de la victime.