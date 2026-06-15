theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
15 Iunie 2026, 19:47
8 926
Copiază linkul
Link copiat

Escrocherii telefonice de peste 4 milioane de lei în doar câteva zile

În perioada 12–14 iunie, oamenii legii au înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total fiind estimat la 4 milioane de lei.

Escrocherii telefonice de peste 4 milioane de lei în doar câteva zile.
Escrocherii telefonice de peste 4 milioane de lei în doar câteva zile.

Dintre acestea, șase cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost săvârșite anterior, transmite moldpres.md.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

Potrivit poliției, escrocii au încercat să determine victimele să transfere bani sau să contracteze credite în mod fraudulos.

Oamenii legii precizează că, în numeroase cazuri, victimele au sesizat autoritățile după zile sau chiar luni, fapt care a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a făptașilor. Totodată, se constată o tendință de manipulare psihologică pe termen lung, în care persoanele sunt influențate gradual să efectueze tranzacții repetate.

Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă.

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici