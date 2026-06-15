Escrocherii telefonice de peste 4 milioane de lei în doar câteva zile.

Dintre acestea, șase cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost săvârșite anterior, transmite moldpres.md.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

Potrivit poliției, escrocii au încercat să determine victimele să transfere bani sau să contracteze credite în mod fraudulos.

Oamenii legii precizează că, în numeroase cazuri, victimele au sesizat autoritățile după zile sau chiar luni, fapt care a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a făptașilor. Totodată, se constată o tendință de manipulare psihologică pe termen lung, în care persoanele sunt influențate gradual să efectueze tranzacții repetate.

Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă.