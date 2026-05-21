noi.md
21 Mai 2026, 20:24
Escrocherii prin telefon în numele Moldelectrica: Ce recomandă compania

Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a emis o avertizare publică prin care informează cetățenii despre înregistrarea mai multor cazuri de apeluri telefonice frauduloase.

Potrivit instituției, persoane necunoscute apelează cetățenii și se prezintă în mod fals drept angajați ai companiei, cerând detalii despre contoarele de energie electrică, acte de identitate sau alte date cu caracter personal, transmite noi.md.

Reprezentanții întreprinderii subliniază că compania nu deține în evidență și nu instalează contoare la consumatorii finali.

În consecință, specialiștii companiei nu iau niciodată legătura cu cetățenii prin telefon sau prin aplicații de mesagerie pentru a colecta date personale, informații despre echipamentele de măsurare (contor), datele pașaportului sau detaliile cardurilor bancare.

Cetățenii sunt îndemnați insistent să manifeste maximă vigilență și să refuze categoric să ofere informații confidențiale, copii ale documentelor, fotografii sau coduri de confirmare primite prin SMS.

În cazul primirii unor astfel de apeluri suspecte, compania recomandă întreruperea imediată a convorbirii, refuzul de a furniza orice date și raportarea urgentă a incidentului la Poliție.

noi.md
