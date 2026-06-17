Escrocherie de circa șase milioane de lei cu vânzări fictive de automobile: Trei persoane, reținute.

Trei bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani au fost plasați în arest, fiind acuzați că au înșelat 31 de persoane printr-o schemă de vânzare fictivă a automobilelor și tehnicii agricole.

Potrivit PCCOCS, prejudiciul cauzat victimelor este estimat la 5,8 milioane de lei, transmite deschide.md.

Mai exact, în perioada 2025–2026, suspecții ar fi creat și administrat mai multe companii în Republica Moldova, pe care le-ar fi folosit pentru a induce în eroare potențialii cumpărători. Conform oamenilor legii, pentru a atrage cât mai mulți clienți, membrii grupării publicau pe platforme online anunțuri privind vânzarea de automobile și utilaje agricole la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață.

Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau cumpărătorii la oficii din municipiul Chișinău, unde semnau contracte de prestări servicii, intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate.

Anchetatorii susțin că, după încasarea banilor, membrii grupării invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea unor plăți suplimentare, după care întrerupeau orice comunicare cu clienții.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, procurorii au acumulat probe care, potrivit acestora, demonstrează implicarea suspecților în activitatea infracțională.

Cei trei bărbați au fost puși sub învinuire pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, iar instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru continuarea investigațiilor.