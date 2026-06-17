theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
17 Iunie 2026, 12:01
1 883
Copiază linkul
Link copiat

Escrocherie de circa șase milioane de lei cu vânzări fictive de automobile: Trei persoane, reținute

Trei bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani au fost plasați în arest, fiind acuzați că au înșelat 31 de persoane printr-o schemă de vânzare fictivă a automobilelor și tehnicii agricole.

Escrocherie de circa șase milioane de lei cu vânzări fictive de automobile: Trei persoane, reținute.
Escrocherie de circa șase milioane de lei cu vânzări fictive de automobile: Trei persoane, reținute.

Potrivit PCCOCS, prejudiciul cauzat victimelor este estimat la 5,8 milioane de lei, transmite deschide.md.

Mai exact, în perioada 2025–2026, suspecții ar fi creat și administrat mai multe companii în Republica Moldova, pe care le-ar fi folosit pentru a induce în eroare potențialii cumpărători. Conform oamenilor legii, pentru a atrage cât mai mulți clienți, membrii grupării publicau pe platforme online anunțuri privind vânzarea de automobile și utilaje agricole la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață.

Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau cumpărătorii la oficii din municipiul Chișinău, unde semnau contracte de prestări servicii, intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate.

Anchetatorii susțin că, după încasarea banilor, membrii grupării invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea unor plăți suplimentare, după care întrerupeau orice comunicare cu clienții.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, procurorii au acumulat probe care, potrivit acestora, demonstrează implicarea suspecților în activitatea infracțională.

Cei trei bărbați au fost puși sub învinuire pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, iar instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru continuarea investigațiilor.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici