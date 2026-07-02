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2 Iulie 2026, 16:31
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Episcopul Antonie de Bălți, ales Mitropolit al Basarabiei

Episcopul Antonie de Bălți a fost ales joi, 2 iulie, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Episcopul Antonie de Bălți, ales Mitropolit al Basarabiei.
Episcopul Antonie de Bălți, ales Mitropolit al Basarabiei.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurată la Palatul Patriarhiei din București, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru aceeași funcție a candidat și Episcopul Basarabiei de Sud, PS Veniamin, transmite deschide.md.

Noul Mitropolit al Basarabiei s-a născut la 29 mai 1963, în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, Episcopul Antonie și-a desfășurat activitatea în cadrul Mitropoliei Basarabiei, fiind implicat în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești, precum și în activități misionare, culturale și administrative.

În anul 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei, iar în 2018 a fost ales Episcop de Bălți.

Episcopul Antonie îl succede în funcția de Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Petru, care a condus Mitropolia Basarabiei timp de aproape trei decenii.

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