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30 Iulie 2026, 12:45
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Energocom: Aprovizionarea consumatorilor se realizează fără restricții și fără deconectări

Compania Energocom îndeamnă consumatorii să utilizeze în mod rațional energia electrică, în special în perioada 18:00-23:00, când nivelul consumului este cel mai ridicat.

Energocom: Aprovizionarea consumatorilor se efectuează fără restricții și fără deconectări.
Energocom: Aprovizionarea consumatorilor se efectuează fără restricții și fără deconectări.

Apelul a fost făcut pe fondul unei scăderi semnificative a nivelului apei în Dunăre și al opririi temporare a blocurilor energetice ale CNE Cernavodă din România, ceea ce afectează volumele de producere a energiei electrice în regiune și poate duce la fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, informează deschide.md.

Compania recomandă, pe cât posibil, să fie amânată utilizarea mașinilor de spălat și a celor de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate consumatoare de energie pentru perioada din afara orelor de vârf.

Totodată, Energocom menționează că alimentarea consumatorilor cu energie electrică în Republica Moldova se realizează în regim normal, fără limitări și fără deconectări.

La 30 iulie 2026, compania a achiziționat un volum total de 9.794 MWh de energie electrică. Necesitățile țării sunt acoperite în proporție de 34,91% din surse locale regenerabile și surse calificate, de 51,18% — prin intermediul contractelor bilaterale de import, de 12,44% — prin achiziții de pe piața „pentru o zi înainte” din România și de 1,47% — prin producția centralelor termo-electrice.

Potrivit Energocom, în orele de consum sporit poate apărea necesitatea unor achiziții suplimentare de energie electrică pe piețele regionale, unde prețurile prezintă o instabilitate mai mare.

Compania subliniază că un consum responsabil de energie electrică ajută la reducerea cheltuielilor suplimentare și la menținerea echilibrului sistemului energetic național.

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