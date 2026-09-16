Energocom a admis o nouă ajustare a tarifului la gaze în cazul creșterii prețurilor de achiziție.

Totuși, compania declară că, deocamdată, este prea devreme pentru a evalua amploarea unei eventuale majorări.

Într-un răspuns pentru portalul Bani, compania a precizat că prețul mediu ponderat de achiziție, inclus în tariful actual, constituie 598,52 euro pentru o mie de metri cubi.

Energocom amintește că aplică un tarif reglementat, aprobat printr-o hotărâre a ANRE și în vigoare de la 1 septembrie. Anume în acest calcul regulatorul a inclus prețul mediu ponderat de 598,52 euro pentru 1.000 de metri cubi.

Compania menționează că indicatorul de circa 630 de dolari pentru o mie de metri cubi, utilizat anterior la fundamentarea tarifului, nu poate fi aplicat direct drept reper pentru costul gazelor pe întreaga perioadă ulterioară, întrucât trebuie evaluat ținând cont de perioada și parametrii pentru care a fost efectuat calculul.

„Pentru tariful aflat în prezent în vigoare, reperul este prețul mediu ponderat aprobat de ANRE prin Hotărârea nr. 512 din 21.08.2026”, se arată în răspunsul Energocom.

Întrebată dacă există riscul unei noi solicitări de majorare a tarifului în cazul în care prețul de achiziție va crește peste 830 de dolari pentru o mie de metri cubi, compania a făcut trimitere la metodologia ANRE.

Potrivit punctului 60 din Metodologia aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 355 din 13 august 2021, dacă apar factori obiectivi care determină necesitatea majorării sau reducerii venitului reglementat cu mai mult de 1%, furnizorul sau Agenția pot iniția procedura de ajustare a prețurilor în vigoare.

Totodată, Energocom subliniază că, în această etapă, ar fi prematură prognozarea unui nou tarif.

„O parte semnificativă a prețurilor pentru volumele care urmează să fie livrate în sezonul rece este încă în formare, iar costul mediu ponderat depinde atât de prețurile efective de achiziție, cât și de volumele de consum din fiecare perioadă”, precizează compania.

Astfel, o eventuală ajustare a tarifului poate fi calculată doar în baza parametrilor efectivi de achiziție și consum, în conformitate cu metodologia ANRE.

Energocom mai comunică faptul că monitorizează permanent situația de pe bursele internaționale și contextul geopolitic, pe care compania îl caracterizează drept „foarte imprevizibil”.

Ultima majorare a tarifului la gaze a avut loc pe 1 septembrie, când acesta a crescut cu peste 40% — până la 20,30 lei pentru un metru cub.