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rupor.md logorupor
19 Iunie 2026, 14:08
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Emisiile din aviație vor fi monitorizate pentru prima dată în Republica Moldova

În Republica Moldova va fi implementat un sistem de monitorizare a emisiilor de gaze nocive în sectorul aviației civile.

Emisiile din aviație vor fi monitorizate pentru prima dată în Republica Moldova.
Emisiile din aviație vor fi monitorizate pentru prima dată în Republica Moldova.

Noile reguli vor obliga operatorii aerieni să furnizeze autorităților date privind substanțele poluante emise în timpul exploatării aeronavelor.

Potrivit Ministerului Mediului, procesul de colectare a informațiilor și pregătirea rapoartelor a fost discutat într-un seminar de instruire organizat de Banca Mondială pentru reprezentanții sectorului aviatic, scrie rupor.md.

Secretarul de stat al ministerului de profil, Aliona Rusnac, a explicat că acest mecanism va permite obținerea unei imagini precise a poluării atmosferice cauzate de avioane și va ajuta la elaborarea politicii ecologice de stat pe baza datelor reale, nu a estimărilor aproximative. Implementarea sistemului va apropia, de asemenea, standardele aviației moldovenești de normele europene.

La instruire au participat specialiști ai Autorității Aeronautice Civile, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și experți din Direcția Generală pentru Climă a Comisiei Europene (DG CLIMA), Agenției Olandeze pentru Emisii și reprezentanți ai marilor companii aeriene internaționale KLM și Air France.

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