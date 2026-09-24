Emilian Crețu a reacționat printr-o parodie la apelul lui Tofan de a se ruga pentru o iarnă blândă.

Actorul Emilian Crețu a ironizat apelul prim-ministrului Vasile Tofan potrivit căruia trebuie să ne rugăm pentru o iarnă cât mai blândă, pe fundalul situației din sectorul energetic.

Actorul a filmat o parodie, stând în genunchi și cu o lumânare în mână.

„Doamne, te rog, fă să fie cald iarna aceasta, pentru că dacă va fi frig, la noi în țară va fi pi*deț. Promit că voi fi o fată cuminte, promit că nu voi face nicio prostie. Te rog, Doamne, fă să fie cald iarna, chiar dacă eu vreau să fie frig, să-mi înghețe mucii în nas, să mă dau cu săniuța. Domnul Tofan ne-a rugat să ne rugăm, pe lângă pace, ca iarna să fie caldă”, a ironizat Crețu, transmite unimedia.info.

Anterior, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că nu vrea să creeze așteptări exagerate, însă, potrivit lui, noile date despre fenomenul El Niño indică o iarnă blândă și ploioasă în Moldova.

Luând cuvântul în Parlament în timpul dezbaterilor privind introducerea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, premierul i-a îndemnat pe cetățeni să aprindă o lumânare la biserică și să se roage pentru o iarnă blândă și pentru încheierea războiului din Golful Persic.