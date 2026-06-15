Emil Ceban: Nu am informații despre plângeri legate de festivalul de lângă spitale.

Potrivit oficialului, acesta intenționează să analizeze situația, confirmând totodată că organizarea evenimentului a fost coordonată cu Ministerul Sănătății, transmite ziar.md.

„Abia ieri m-am întors dintr-o deplasare și nu am citit despre această nemulțumire. Acum voi cere să mi se furnizeze informații și voi vedea care este situația. Când a fost organizat festivalul, organizatorii ne-au trimis o scrisoare oficială. Am discutat o serie de aspecte astfel încât să nu deranjăm sau să deranjăm cât mai puțin pacienții. (...) Ei au coordonat evenimentul cu Ministerul Sănătății, iar eu, respectiv, l-am aprobat împreună cu directorul instituției”, a declarat Emil Ceban.

Totuși, ministrul nu a precizat dacă este vorba despre directoarea Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr. 1, Aliona Rotari, sau despre șefa Institutului de Urgență, Diana Manea.

De asemenea, ministrul Sănătății a spus că nu știe dacă au fost depuse plângeri de către pacienții celor două instituții medicale.

„Nu știu despre existența unor astfel de plângeri. Este pentru prima dată când aud despre acest lucru de la dumneavoastră. Voi analiza problema și apoi voi oferi un comentariu”, a remarcat ministrul.

Reamintim că festivalul Născut în Moldova a avut loc în perioada 13–14 iunie pe stadionul „Dinamo”. O parte dintre utilizatorii rețelelor sociale au apreciat pozitiv evenimentul pentru promovarea valorilor naționale, însă alții au criticat alegerea locației, considerând-o nepotrivită pentru un eveniment muzical de amploare.

Situația a atras atenția Avocatului Poporului din Moldova, Ceslav Panico, și Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, Vasile Coroi. Ombudsmanii au făcut apel către organizatori și autorități să manifeste responsabilitate, subliniind că desfășurarea festivalului în imediata apropiere a două spitale poate afecta negativ dreptul pacienților — atât copii, cât și adulți — la protecția sănătății.

Anterior, organizatorii festivalului au declarat pentru publicația ZdGust că au purtat consultări și au obținut acorduri directe cu instituțiile medicale și autoritățile de profil, inclusiv Ministerul Sănătății. Potrivit acestora, în urma acestor discuții au fost implementate măsuri suplimentare pentru a minimiza impactul evenimentului asupra zonei înconjurătoare.

Organizatorii au mai afirmat că, la solicitarea Spitalului Municipal de Copii, a fost respectată „ora de liniște” între 12:00 și 14:00, nivelul zgomotului nu a depășit normele legale, iar efectele pirotehnice și alte elemente ale programului care ar fi putut produce sunete puternice au fost complet excluse.

Potrivit reprezentanților festivalului, alegerea locației a fost o sarcină dificilă, deoarece infrastructura Chișinăului oferă un număr limitat de spații pentru organizarea unor evenimente culturale de amploare, iar majoritatea locațiilor disponibile sunt situate în apropierea cartierelor rezidențiale sau instituțiilor publice.