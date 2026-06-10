Elevii din Moldova vor începe să fie instruiți în utilizarea inteligenței artificiale, abilității inginerești și robotică.

Elevii vor începe să studieze informatica mai devreme, iar în programa școlară vor fi incluse interacțiunea cu inteligența artificială, robotică și abilități inginerești. Acest lucru va necesita investiții suplimentare în dotarea școlilor, dar lucrările sunt deja în curs, a declarat ministrul educației Dan Perciun, transmite tv8.md.

Potrivit ministrului, noua programă de informatică va reflecta tendințele tehnologice moderne. Elevii vor fi învățați cum să folosească instrumentele inteligenței artificiale „productiv și responsabil”. El a spus că elevii folosesc deja rețele neuronale în viața de zi cu zi, de aceea nu trebuie să se nege acest instrument, ci să fie învățați să-l folosească corect și să-l aplice în procesul de învățare.

„Trăim în era tehnologiilor informaționale, iar noua generație este deja foarte bine orientată în acest domeniu. Pregătim o nouă programă de informatică, care să reflecte mai bine ultimele tendințe. Aceasta va include elemente de inteligență artificială, pentru a putea explica copiilor cum poate fi folosită productiv și responsabil”, a declarat Perciun.

Până acum, punctul slab al inițiativei rămâne dotarea inegală a școlilor: unele instituții au deja laboratoare moderne, imprimante 3D și echipamente digitale de calitate, în timp ce altele încă nu dispun de tehnica de bază, calculatoare și table interactive. Situația este deosebit de dificilă în mediul rural și în centrele raionale îndepărtate. Perciun a asigurat că Guvernul este conștient de problemă și investește în dotarea școlilor.

„Anul trecut am achiziționat mult echipament, iar în acest an vom dota încă aproximativ 40 de instituții de învățământ cu laboratoare de chimie, fizică și biologie. Avem 130 de instituții care au primit granturi pentru inovații în valoare de 30.000 de euro, o componentă importantă a acestora fiind echipamentul digital. Anual se alocă fonduri suplimentare în acest domeniu. (...) Scopul nostru este ca, indiferent de locul unde învață copilul, toți să aibă acces la oportunități și la o calitate comparabilă a educației”, a concluzionat ministrul.

Ținând cont de tendințele moderne, se intenționează introducerea informaticii din clasa a cincea până la finalul studiilor și extinderea programei. În prezent, educația digitală este studiată la nivel inițial în clasa a patra, iar apoi materia revine doar în clasa a șaptea, după o pauză de doi ani.

Ministerul desfășoară pentru al doilea an consecutiv, în regim de testare, o evaluare voluntară a cunoștințelor și competențelor digitale pentru elevii claselor a noua și a douăsprezecea. În viitor, aceasta ar putea deveni obligatorie.