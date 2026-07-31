Elevii din Moldova vor avea vacanțe mai lungi în anul de învățământ 2026 - 2027.

În anul școlar 2026-2027, care începe pe 1 septembrie, elevii din Republica Moldova se vor bucura de vacanțe mai lungi.În total, aceștia vor avea cu circa o săptămână liberă în plus față de anul de studii anterior.

Potrivit Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, primul semestru se va desfășura între 1 septembrie și 24 decembrie 2026, iar al doilea - între 11 ianuarie și 31 mai 2027, transmite moldova1.md

Elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor încheia cursurile mai devreme, pe 25 mai, urmând să se pregătească de examenele naționale.

Pe parcursul anului școlar, elevii vor beneficia de următoarele patru vacanțe:

Vacanța de toamnă : 24 octombrie – 1 noiembrie 2026 (în anul precedent de studii, vacanța a fost între 27 octombrie și 2 noiembrie);

Vacanța de iarnă : 25 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 ( 25 decembrie – 8 ianuarie în anul precedent de studii);

Vacanța de primăvară : 1 – 8 martie 2027 (în primăvara curentă, elevii au stat acasă între 5 și 8 martie);

Vacanța de Paști: 1 – 10 mai 2027 (11 – 20 aprilie 2026).

În anul școlar 2026–2027, evaluările elevilor sunt structurate în două etape principale: tezele semestriale din învățământul liceal și examenele finale naționale.

Mai întâi, elevii din ciclul liceal vor susține teza de iarnă în perioada 1 – 18 decembrie 2026, iar teza de vară se va desfășura între 26 aprilie și 26 mai 2027.

Perioada examenelor naționale va începe cu testarea națională în învățământul primar, programată între 12 și 20 mai 2027.

Examenele de absolvire a gimnaziului vor avea loc în intervalul 3 – 14 iunie 2027, iar sesiunea de Bacalaureat - între 4 și 22 iunie 2027.