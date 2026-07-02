Efectele caniculei: Rând de săptămâni la instalarea aparatelor de aer condiționat.

În toiul caniculei, oamenii au invadat agenții economici cu solicitări de cumpărare și instalare a aparatelor de aer condiționat.

Potrivit informațiilor oferite portalului Agora de reprezentanții mai multor companii, cererea a crescut semnificativ, iar timpul de așteptare pentru montaj este acum de cel puțin o săptămână.

„Oamenii își amintesc de necesitatea unui aparat de aer condiționat doar când afară devine foarte cald. De îndată ce temperatura scade, uită de asta”, a declarat un reprezentant al uneia dintre companii.

În ciuda cererii ridicate, în prezent nu există deficit de aparate de aer condiționat pe piață. Companiile menționează că situația este diferită față de aceeași perioadă a anului trecut, când se înregistra o lipsă de echipamente.

Potrivit vânzătorilor, cele mai solicitate sunt aparatele de aer condiționat cu prețuri între 3.000 și 6.000 de lei. Totodată, unele magazine oferă reduceri la echipamentele climatice.

Reamintim că, din 26 iunie, în Moldova au fost în vigoare Codurile Galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic din cauza caniculei. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă a aerului a ajuns la +38…+40 de grade. Pe 2 iulie, în țară continuă să fie valabil Codul Galben de pericol meteorologic din cauza temperaturilor ridicate.