Ecosistemul de startup-uri din Moldova a fost numit cel mai rapid în creștere din Europa.

StartupBlink 2026 Global Startup Ecosystem Index, lansat săptămâna aceasta, evaluează ecosistemele de start-up din peste 1.500 de orașe și 100 de țări, scrie logos-pres.md.

Putem evidenția unele dintre rezultatele studiului pentru Moldova:

Moldova a urcat 8 poziții până pe locul 82 în clasamentul global, între Azerbaidjan și Liban. Aceasta este cea mai mare creștere la nivel de țară din Europa în acest an.

Țara a înregistrat o creștere de 91,9 %, cea mai mare din Europa și a treia din lume, semnalând o redresare puternică după contracția de 18,9 % de anul trecut.

Chișinăul a intrat în top 500 de orașe din lume în ceea ce privește dezvoltarea startup-urilor, urcând 54 de poziții până pe locul 464, înregistrând o creștere de 58,3 la sută, a treia cea mai mare dintre orașe. În ciuda clasării pe locul 31 în clasamentul general al Europei Centrale și de Est, Chișinăul ocupă locul 10 în categoria funcțională „Corporate Engagement”, depășindu-și performanța regională generală și demonstrând participarea activă a corporațiilor în startup-uri.

Rezultatele clasamentului indică o recunoaștere internațională în creștere a ecosistemului de startup-uri și inovație din Moldova.

Totodată, Moldova ocupă un loc mai înalt în Indicele mediului de afaceri pentru inovatori (locul 64), ceea ce sugerează că condițiile favorabile pentru afaceri nu s-au reflectat încă pe deplin în rezultatele dezvoltării ecosistemului.

De asemenea, trebuie menționat că Chișinău este singurul oraș din Moldova inclus în clasamentul startup-urilor, ceea ce indică faptul că activitatea startup-urilor este concentrată exclusiv în capitală. Dezvoltarea unor hub-uri suplimentare de startup-uri în afara Chișinăului rămâne o prioritate structurală cheie.

Ecosistemul de startup-uri din Moldova a crescut la peste 300 de companii, înregistrând o creștere anuală de 20%. Numai în 2025, startup-urile au generat venituri de peste 60 milioane de dolari, au creat peste 1500 de locuri de muncă și au atras investiții de peste 17 milioane de dolari, demonstrând că startup-urile devin un motor real al creșterii economice a țării.

Datorită facilităților fiscale atractive, noii infrastructuri, parteneriatelor transfrontaliere și noilor instrumente de finanțare, Moldova oferă startup-urilor oportunități clare pentru inovație, colaborare și acces pe piețele globale.