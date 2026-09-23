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Infotag.md logoInfotag
23 Septembrie 2026, 13:03
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Ecologist: În Nistrul de Jos au loc deja procese de degradare a ecosistemului

Cunoscutul ecologist moldovean Ilia Trombițchi a comunicat că nivelul lacului de acumulare Nistrean din Ucraina „continuă să scadă rapid și este pe punctul de a ajunge la 111 metri deasupra nivelului mării”.

Ecologist: În Nistrul de Jos au loc deja procese de degradare a ecosistemului.
Ecologist: În Nistrul de Jos au loc deja procese de degradare a ecosistemului.

„Acum este de 111,05 m. Aportul de apă din afluenți rămâne mic — 18 m3/s. Debitul de apă în Nistrul de Jos este de 60 m3/s și, prin urmare, continuăm să ne aflăm într-o stare de siguranță efemeră. Însă această senzație este înșelătoare”, consideră specialistul, citat de infotag.md.

Potrivit acestuia, în Nistrul de Jos „au loc deja schimbări degradante ale ecosistemului, caracteristice procesului de limnizare — transformarea râului într-un sistem lacustru”.

„Odată cu venirea iernii, acest lucru comportă riscuri de mortalitate în masă a peștilor și de pierdere a biodiversității. Iar lipsa substratului pentru depunerea icrelor de către peștii fitofili a dus la absența aproape totală a acestor specii în generația acestui an”, a menționat Ilia Trombițchi.

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