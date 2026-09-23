Echipamentul defect de pe linia Vulcănești - Chișinău a fost reparat.

Echipamentul avariat al liniei electrice Vulcănești — Chișinău, expediat anterior în Spania pentru reparații, este pe drum spre Republica Moldova și va ajunge în această săptămână.

După aceasta, vor fi necesare patru-cinci săptămâni pentru teste și integrare tehnică înainte ca linia să fie dată în exploatare, a declarat ministrul Dorin Junghietu la postul de televiziune Moldova 1, scrie noi.md.

„Acel echipament celebru, care a fost trimis la reparație în Spania, la sfârșitul săptămânii trecute am primit informația că lucrările au fost finalizate, iar în această săptămână urmează să fie ambalat și expediat pe cale terestră în Republica Moldova. După sosire, antreprenorul va avea nevoie de aproximativ patru-cinci săptămâni pentru integrare și efectuarea testelor necesare”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii Bună Dimineața de la postul Moldova 1 din 23 septembrie.

Ministrul Energiei a precizat că proiectul liniei electrice Vulcănești — Chișinău a intrat în etapa finală.

„Linia este gata, în zilele de 21–22 iunie aceasta a trecut testele sub tensiune, fără sarcină. Stația electrică Vulcănești a trecut, de asemenea, testele și a fost dată în exploatare. Acum așteptăm finalizarea lucrărilor de către antreprenori la stația electrică din Chișinău, pentru ca obiectivul să fie pus în funcțiune”, a precizat Junghietu.

LEA Vulcănești — Chișinău, denumită și „Linia Independenței”, are o importanță vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, deoarece creează o legătură directă între sistemul energetic național și cel european, prin România.

Principalul avantaj strategic constă în faptul că această infrastructură va permite ocolirea completă a Centralei electrice de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Astfel, țara noastră va scăpa de dependența puternică și de lungă durată, precum și de vulnerabilitatea critică în fața riscurilor geopolitice.

Amintim că termenele de dare în exploatare a liniei electrice Vulcănești — Chișinău au fost amânate în repetate rânduri, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor tehnice depistate la echipamente.

Anterior, autoritățile planificau lansarea obiectivului de Ziua Independenței, însă la 21 august a fost depistată o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent.

Echipamentul a fost trimis la uzina producătoare din Spania pentru reparație.

Lungimea totală a liniei electrice aeriene este de 157 de kilometri, aceasta traversează 35 de localități din opt raioane, conectând stația Vulcănești de 400 kV cu stația Chișinău de 330 kV. Infrastructura va putea transmite până la 630 MVA, ceea ce echivalează cu peste 50% din volumul total al consumului național în orele de vârf.

Linia electrică aeriană Vulcănești — Chișinău este finanțată de Banca Mondială în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic. Bugetul total al proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt alocate pentru construcția acestei linii.