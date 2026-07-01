theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 14:48
11
Copiază linkul
Link copiat

Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au oprit o tentativă de introducere în țară a unor dispozitive medicale și reactivi de laborator, fără actele de autorizare necesare și fără declararea acestora la vamă.

Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău.
Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău.

Încălcarea a fost descoperită în timpul controlului bagajelor pasagerilor cursei Istanbul – Chișinău. În bagajul unui călător care a ales culoarul verde de control „nimic de declarat” au fost găsite 50 de unități de dispozitive, echipamente și reactivi pentru teste de laborator utilizate în medicină, transmite rupor.md.

Potrivit Serviciului Vamal, bunurile fac parte din categoria produselor cu regim special de import și transport. Acestea nu au fost declarate și erau transportate fără documentele necesare de autorizare.

Bunurile confiscate aparțineau unui cetățean al Republicii Coreea, în vârstă de 35 de ani.

În prezent, întreaga marfă a fost ridicată și poate fi supusă confiscării. Pe numele cetățeanului străin a fost inițiat un proces administrativ, iar acesta riscă răspundere conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici