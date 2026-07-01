Echipamente medicale nedeclarate, confiscate la Aeroportul din Chișinău.

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au oprit o tentativă de introducere în țară a unor dispozitive medicale și reactivi de laborator, fără actele de autorizare necesare și fără declararea acestora la vamă.

Încălcarea a fost descoperită în timpul controlului bagajelor pasagerilor cursei Istanbul – Chișinău. În bagajul unui călător care a ales culoarul verde de control „nimic de declarat” au fost găsite 50 de unități de dispozitive, echipamente și reactivi pentru teste de laborator utilizate în medicină, transmite rupor.md.

Potrivit Serviciului Vamal, bunurile fac parte din categoria produselor cu regim special de import și transport. Acestea nu au fost declarate și erau transportate fără documentele necesare de autorizare.

Bunurile confiscate aparțineau unui cetățean al Republicii Coreea, în vârstă de 35 de ani.

În prezent, întreaga marfă a fost ridicată și poate fi supusă confiscării. Pe numele cetățeanului străin a fost inițiat un proces administrativ, iar acesta riscă răspundere conform Codului contravențional al Republicii Moldova.