Echipa ONU în Moldova ar putea fi completată cu un reprezentant al UNESCO.

Echipa ONU în Moldova ar putea fi consolidată prin includerea unui reprezentant al UNESCO, instituția specializată a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură.

Această problemă a fost discutată în cadrul întâlnirii secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, cu coordonatorul permanent al ONU la Chișinău, Yeşim Oruç, scrie logos-pres.md.

S-a subliniat că consolidarea prezenței sistemului ONU în Republica Moldova, prin includerea unui reprezentant UNESCO în Echipa Țării, va permite o utilizare mai eficientă a expertizei organizației în domeniile educației, culturii, științei și patrimoniului cultural.

În prezent, activitatea UNESCO în Republica Moldova este coordonată de Biroul Regional pentru Știință și Cultură în Europa.

Corina Călugăru a confirmat angajamentul Moldovei de a aprofunda cooperarea cu ONU și de a valorifica în continuare potențialul și mecanismele organizației pentru susținerea reformelor și promovarea procesului de integrare europeană.

În cadrul întâlnirii, părțile au discutat, de asemenea, aspectele cheie ale colaborării și prioritățile pentru perioada următoare. Unul dintre principalele puncte de pe agenda discuțiilor a fost examinarea viitorului Program Cadru de Cooperare între Republica Moldova și ONU pentru anii 2028–2032. De asemenea, s-a discutat despre pregătirea pentru prezentarea celei de-a doua Revizuiri Naționale Voluntare privind implementarea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă până în 2030. Raportul va fi prezentat în iulie, la New York, în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă.

Un subiect separat de discuție a fost candidaturile Republicii Moldova în structurile elective ale Organizației Națiunilor Unite. În acest context, a fost evidențiat interesul țării noastre de a-și consolida contribuția la agenda globală și la procesele multilaterale orientate spre menținerea păcii, asigurarea dezvoltării durabile și protecția drepturilor omului.