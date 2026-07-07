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7 Iulie 2026, 13:54
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Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România

Echipa din Republica Moldova a ocupat locul trei la unul dintre cele mai mari festivaluri europene de cultură medievală – Festivalul Medieval Oradea, desfășurat în perioada 3–5 iulie, în orașul Oradea din România.

Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România.
Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România.

În fiecare an, festivalul reunește zeci de cluburi de reconstrucție istorică, cavaleri, meșteșugari și artiști din diverse țări europene. Timp de trei zile, cetatea Oradea se transformă într-un adevărat oraș medieval, cu turnee de cavaleri, competiții ecvestre, reprezentații teatrale, spectacole cu purtători de steaguri, show-uri cu foc, concerte de muzică medievală și tururi pentru vizitatori.

În urma competițiilor, echipa din Moldova s-a clasat printre cei mai buni participanți ai festivalului, obținând locul trei.

Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România

Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România

Echipa Moldovei a câștigat medalia de bronz la festivalul de reconstrucție medievală din România

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