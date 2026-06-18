theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Iunie 2026, 10:10
4 260
Copiază linkul
Link copiat

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

Un contingent de militari ai Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional „Sea Breeze 2026”, desfășurat în perioada 3-17 iunie curent, la poligonul Babadag, România.

Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiile „Sea Breeze 2026” în România.
Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiile „Sea Breeze 2026” în România.

În activitățile de instruire au fost implicați peste 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova.

Pe parcursul exercițiului, militarii au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice.

„Sea Breeze 2026” a avut drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite, dezvoltarea interoperabilității dintre contingentele participante și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict.

În contextul finalizării exercițiului menționat, militarii Armatei Naționale și tehnica din dotare revin în unitățile și centrele de instruire, deplasările urmând să se desfășoare preponderent pe timp de noapte, pe drumurile naționale din centrul și sudul țării.

Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional „Sea Breeze” începând cu anul 2007.

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici