După exercițiile din România, tehnica militară a Armatei Naționale se va deplasa pe drumurile țării

Un contingent de militari ai Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional „Sea Breeze 2026”, desfășurat în perioada 3-17 iunie curent, la poligonul Babadag, România.

În activitățile de instruire au fost implicați peste 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova.

Pe parcursul exercițiului, militarii au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice.

„Sea Breeze 2026” a avut drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite, dezvoltarea interoperabilității dintre contingentele participante și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict.

În contextul finalizării exercițiului menționat, militarii Armatei Naționale și tehnica din dotare revin în unitățile și centrele de instruire, deplasările urmând să se desfășoare preponderent pe timp de noapte, pe drumurile naționale din centrul și sudul țării.

Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional „Sea Breeze” începând cu anul 2007.