După cazul cu DJ Rumer, Ministerul Culturii va solicita organizatorilor numele reale ale artiștilor.

Organizatorii evenimentelor vor fi obligați să indice nu doar pseudonimele artistice, ci și numele reale ale artiștilor, precum și datele pentru identificarea acestora, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, transmite rupor.md.

Potrivit ministrului, lista cu 17 artiști a fost transmisă ministerului pe 6 mai, la cererea lui Usatîi. Acesta a solicitat examinarea rapidă a listei, deoarece unul dintre evenimente urma să aibă loc pe 22 mai, iar apoi era planificat Balul Absolvenților.

Jardan a declarat că ministerul a trimis răspunsul privind lista pe 14 mai. La două săptămâni după, au urmat declarațiile lui Usatîi că numele DJ Rumer a fost inventat pentru a testa instituția.

„Am dat răspuns pe 14 mai. Două săptămâni mai târziu vedem acest spectacol de prost gust”, a spus ministrul.

Comentând situația cu DJ Rumer, Jardan a spus că, căutând pe rețelele sociale, se pot găsi mai mulți artiști cu acest nume de scenă. Totodată, a recunoscut că ministerul va modifica procedura pentru a evita astfel de cazuri în viitor.

„Fiecare organizator de evenimente va fi obligat să furnizeze nu doar numele de scenă, ci și numele și prenumele artistului sau artiștilor, împreună cu datele lor de identificare”, a declarat Jardan.