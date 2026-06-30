După arșiță, în Moldova se așteaptă ploi cu grindină.

După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcorire a vremii. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat.

Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre, aducând ploi, descărcări electrice și, izolat, condiții de grindină.

Specialiștii spun că fenomenele vor fi localizate, dar pot avea caracter intens pe alocuri, cu cantități mai mari de precipitații în intervale scurte de timp.

„Pe 1 iulie, temperaturile vor scădea și mai mult, pentru că suntem sub influența unei depresiuni atmosferice scăzute și temperaturile nu vor urca mai mult de 35 de grade, respectiv, teritoriul va fi sub Cod galben. Acest ciclon ne va aduce ploi și instabilitatea atmosferică va fi la ordinea zilei și, atunci, posibil să emitem o avertizare de instabilitate. Este posibil să fie și grindină, dar la ora actuală nu putem vorbi cu exactitate”, a declarat Ghenadie Roșca, șef de direcție la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, citat de moldova1.md.

Reamintim că în Moldova s-au înregistrat temperaturi extrem de ridicate. Pe 30 iunie, în diferite regiuni ale țării sunt valabile Codurile Galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. Cele mai mari temperaturi sunt în sud, unde aerul va urca până la +41 de grade. În nord, maxima va fi de +35 de grade, iar în centru, unde este Cod portocaliu, se anunță +36-+38 de grade.

Reamintim că în Moldova au fost instalate corturi pentru acordarea ajutorului în condiții de caniculă, unde oamenii se pot hidrata și odihni, iar dacă este necesar pot solicita ambulanța. Punctele de reabilitare funcționează la Chișinău, Căușeni, Ialoveni, Cantemir, Cahul, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia și în Găgăuzia. În ultimele 24 de ore, 1.518 persoane au apelat la serviciile corturilor.