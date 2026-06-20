Dumitru Vangheli respinge acuzațiile după suspendarea de la MoldATSA.

Dumitru Vangheli, suspendat din funcția de director al Î.S. „MoldATSA” după o investigație a Ziarului de Gardă privind posibile informații false în CV-ul cu care ar fi câștigat concursul, a venit cu o reacție publică.

Într-un mesaj pe Facebook, acesta susține că a transmis redacției răspunsurile solicitate, respinge legătura dintre donația făcută către PAS și numirea sa în funcție și afirmă că unele formulări din CV ar fi avut „caracter sumar”, transmite agora.md.

În mesajul publicat pe Facebook, Vangheli afirmă că, atunci când a fost contactat de ZdG, s-ar afla în drum spre Bruxelles, unde urma să participe la cea de-a 65-a sesiune a Consiliului Provizoriu al EUROCONTROL, și nu ar fi putut oferi imediat răspunsuri detaliate.

Referitor la experiența profesională din Canada, Vangheli afirmă că ar fi urmat instruiri în domeniul aviației și că ar fi activat în sectorul aviatic și în companii afiliate industriei aeronautice. Acesta susține că unele formulări din CV ar fi avut „caracter sumar” și urmăreau descrierea generală a experienței acumulate, nu prezentarea detaliată a fiecărei funcții sau relații contractuale.

Vangheli neagă și că ar fi afirmat vreodată că este rudă cu scriitorul Spiridon Vangheli.

„Dacă în spațiul public au apărut asemenea afirmații, acestea nu îmi aparțin”, a scris acesta.

În ceea ce privește companiile din Canada, Vangheli afirmă că a deținut funcția de vice-director în cadrul Les Technologies Sunbit Inc. până la încetarea activității companiei, în mai 2026. Potrivit lui, activitatea ar fi gestionată la distanță, iar salariile și dividendele declarate ar fi fost obținute în perioada în care compania activa. El susține că firmele din Canada ar fi fost lichidate legal după revenirea sa în Republica Moldova, deoarece gestionarea lor de la distanță nu mai era oportună.

Vangheli susține și că nu deține companii active care desfășoară activitate economică în Republica Moldova. În privința unui litigiu menționat în investigație, acesta afirmă că ar fi vorba despre un litigiu comercial de aproximativ 58 de mii de lei cu o companie de construcții, privind servicii care nu ar fi fost executate conform contractului.

Directorul suspendat al MoldATSA respinge și suspiciunile privind donația de 40 de mii de lei către PAS, afirmând că aceasta ar fi fost făcută transparent și declarat, în cadrul unei campanii de colectare de fonduri. Potrivit lui, donația „nu are nicio legătură” cu numirea sau activitatea sa profesională în cadrul întreprinderii.

Vangheli a comentat și informațiile privind angajările din cadrul MoldATSA, inclusiv angajarea și promovarea Sandei Straistă, prezentată în spațiul public drept partenera sa de viață. Acesta susține că ea ar fi participat la un concurs organizat conform procedurilor interne, iar promovarea ar fi avut loc după instruiri și acumularea experienței necesare.

Referitor la primele salariale, Vangheli afirmă că suma de aproximativ 99 de mii de lei reprezintă valoarea netă cumulată a trei prime acordate separat, nu o singură primă. Acesta mai susține că salariul directorului MoldATSA este stabilit de Agenția Proprietății Publice și că, în prezent, salariul său de funcție este de 42.900 de lei brut.

În același mesaj, Vangheli afirmă că activitatea sa la MoldATSA s-ar fi concentrat pe creșterea siguranței operaționale, optimizarea costurilor și modernizarea infrastructurii de navigație aeriană.

„Activitatea mea la MoldATSA s-a concentrat pe creșterea nivelului de siguranță operațională, optimizarea costurilor, eficientizarea proceselor interne și eliminarea cheltuielilor care nu aduceau valoare întreprinderii. În această perioadă au fost dezvoltate noi rute de acces în spațiul aerian al Republicii Moldova din zona de sud a frontierei cu România, ceea ce a contribuit la creșterea cu aproximativ 50% a traficului de survol și, implicit, a veniturilor întreprinderii. Aceste rezultate au permis majorarea salariilor controlorilor de trafic aerian”, a menționat Vangheli.

Reamintim că Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcția șef al Î.S. „MoldATSA”. Totodată, Agenția Proprietății Publice(APP) a dispus inițierea unei anchete care să analizeze legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al lui Vangheli.

Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, Vangheli susține că ar fi obținut licență de pilot în Canada și că ar fi lucrat la Air Canada. Jurnaliștii scriu, însă, că nu există confirmări oficiale ale acestor calificări. Compania Air Canada neagă că l-ar avea în evidențe ca angajat.