Drumurile naționale, în centrul unui nou acord de colaborare între două instituții-cheie.

Documentul a fost semnat de directorul general AND, Ștefan Popa, și directorul OATUCL Nicolae Lupușor. Potrivit reprezentanților celor două instituții, parteneriatul vizează utilizarea eficientă a potențialului profesional al părților și perfecționarea procesului de implementare a proiectelor de infrastructură, transmite noi.md.

„Prin acest parteneriat consolidăm cooperarea instituțională și valorificăm competențele ambelor organizații pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor, creșterea calității lucrărilor și respectarea normelor tehnice în vigoare”, a declarat Ștefan Popa.

Acordul prevede crearea unui mecanism de colaborare în pregătirea documentației tehnice, efectuarea expertizei proiectelor și lucrărilor de construcție, realizarea testelor și analizelor de laborator, precum și acordarea suportului tehnic la recepția obiectivelor de infrastructură rutieră. De asemenea, specialiștii instituțiilor vor participa în comisii și grupuri de lucru comune.

Potrivit lui Nicolae Lupușor, colaborarea va permite optimizarea proceselor tehnice și consolidarea potențialului instituțional.

Parteneriatul prevede, de asemenea, schimbul de informații și experiență, organizarea de evenimente de instruire și întâlniri profesionale, precum și furnizarea de servicii tehnice și consultative în limitele competențelor fiecărei părți.

AND a subliniat că rămâne deschisă dezvoltării ulterioare a colaborării interinstituționale în scopul creșterii continue a calității proiectelor de infrastructură rutieră la nivel național.