Drumul Chișinău–Leușeni va fi construit din beton: Primul proiect de acest fel din ultimii 90 de ani.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat, pe 15 iunie, că drumul Chișinău–Leușeni ar putea deveni primul proiect rutier din ultimii 90 de ani construit integral din beton, și nu din asfalt.

Potrivit ministrului, proiectul urmează să fie scos la licitație, iar lucrările vor fi împărțite în patru segmente, care vor fi lansate spre contractare în decursul acestui an, transmite tvrmoldova.md.

„Urmează să fie scos la licitație. Este vorba despre patru tronsoane, de la centura Chișinăului spre Leușeni. Toate cele patru segmente urmează să fie scoase în acest an la licitație pentru reparații și construcții de la zero”, a declarat Bolea.

Șeful MIDR a explicat că noua arteră rutieră va avea un profil adaptat intensității traficului. Primii kilometri vor fi construiți cu patru benzi de circulație, iar în zonele cu trafic mai redus și în sectoarele de deal vor exista câte trei benzi. Spre punctul de trecere a frontierei de la Leușeni, drumul va reveni la patru benzi.

„Va fi construit un drum bun, european și, cel mai important, probabil, primul proiect din 90 de ani care va fi construit din beton. Va fi turnat din beton, și nu din asfalt. Proiectul a fost gândit din start să fie construit pe bază de beton”, a precizat ministrul.

În aceeași emisiune, Vladimir Bolea a anunțat că mai multe proiecte de infrastructură rutieră urmează să fie finalizate sau date în exploatare în perioada următoare.

Printre acestea se numără centura localității Slobozia Mare, despre care ministrul a spus că se află „pe ultima sută de metri”. De asemenea, în luna august ar urma să fie dat în exploatare drumul dintre Soroca și Otaci.Totodată, oficialul a menționat proiectul drumului spre Giurgiulești, aflat în proces de implementare, precum și centura Cimișlia, pentru care procedurile de licitație sunt deja lansate.

Referindu-se la centura Chișinău, ministrul a declarat că a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru tronsonul doi, iar proiectul urmează să fie scos la licitație după aprobarea resurselor financiare. Potrivit lui Bolea, tronsonul doi va avea aproximativ nouă kilometri și va lega zona sensului giratoriu de la Ialoveni de sensul giratoriu din apropierea Catalan. Investiția presupune lucrări inginerești complexe, inclusiv construcția mai multor noduri rutiere.

„Este o investiție majoră, cu bucle multiple și construcții inginerești de mare anvergură”, a subliniat ministrul.

În paralel, autoritățile poartă discuții privind finanțarea tronsonului trei al centurii Chișinăului, ce va lega podul de la șoseaua Balcani de podul de la Cricova. În total, proiectul complet al centurii este împărțit în șase segmente. Ministrul a precizat că studiile de fezabilitate pentru sectoarele patru, cinci și șase ar urma să fie finalizate până în septembrie 2026, după care autoritățile vor identifica sursele necesare de finanțare pentru continuarea lucrărilor.