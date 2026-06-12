Drumarii intervin în mai multe raioane după ploile abundente.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, muncitorii desfășoară lucrări de curățare a carosabilului și de înlăturare a depunerilor de nămol în mai multe raioane ale țării, printre care Călărași, Nisporeni, Telenești, Ocnița, Sîngerei, Briceni și Edineț. Totodată, sunt efectuate lucrări de deblocare a sistemelor de evacuare a apelor pluviale, curățare a rigolelor și înlăturare a materialului aluvionar depus pe partea carosabilă, transmite moldpres.md.

„Pe unele sectoare de drum, în urma intensificărilor de vânt, au fost semnalate căderi de crengi, iar drumarii intervin operativ pentru înlăturarea acestora de pe partea carosabilă”, menționează Administrația Națională a Drumurilor.

Printre sectoarele afectate pe care se intervine în prezent se numără drumurile G9, în apropierea localităților Ruseni, Bârlădeni și Paladea, G4 în zona satului Trinca, R11 în sectoarele din apropierea orașului Ocnița, R8 în raionul Dondușeni, G117 în raionul Căușeni, precum și alte tronsoane de pe drumurile R21, G89, G8 și G5.

Administrația Națională a Drumurilor precizează că situația din teren este monitorizată permanent, iar echipele de drumari rămân mobilizate pentru a interveni acolo unde condițiile meteorologice generează dificultăți pentru trafic.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în trafic, să adapteze viteza la condițiile de drum și să urmărească informațiile actualizate privind starea rețelei rutiere.

Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi, există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare Cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații.