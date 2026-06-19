Drifturi nocturne în Capitală: Poliția examinează cazul.

Doi șoferi au fost surprinși în timp ce efectuau manevre de tip drift într-un sens giratoriu din Chișinău.

Imaginile, filmate pe timp de noapte și distribuite pe rețelele sociale, arată automobile care derapează pe carosabilul umed, transmite agora.md.

Secvențele au stârnit reacții critice în mediul online. Internauții au condamnat comportamentul șoferilor și au cerut intervenția autorităților.

Din imagini se observă că manevrele au fost efectuate în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Orheiului, Petricani, Calea Moșilor.

Inspectoratul Național de Securitate Publică a confirmat că oamenii legii s-au autosesizat și examinează circumstanțele cazului.