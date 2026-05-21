Două sectoare de drum din raionul Ștefan Vodă, modernizate.

Este vorba despre drumuri importante, care asigură legătura între mai multe localități din sud-estul țării și contribuie la creșterea siguranței rutiere, transmite ipn.md.

Administrația Națională a Drumurilor anunță că primul sector reconstruit se află între localitățile Volintiri și Lazo, pe traseul G116 R30 — Alava — Volintiri — granița cu Ucraina. Lungimea acestuia este de 1,8 kilometri. Al doilea sector modernizat este situat în apropierea orașului Ștefan Vodă, pe drumul G116.2 G116 — Ștefănești — Ștefan Vodă — G116.1, având o lungime de 3,1 kilometri.

În cadrul proiectului a fost refăcut învelișul asfaltic, au fost consolidate acostamentele și amenajate sisteme de colectare a apelor pluviale. De asemenea, au fost instalate indicatoare rutiere și trasate marcaje pentru sporirea siguranței circulației.

Potrivit autorităților, modernizarea drumurilor va facilita deplasarea între localitățile Volintiri, Lazo, Alava și Ștefan Vodă, asigurând o comunicare mai eficientă pentru locuitorii regiunii.