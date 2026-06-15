Două nave au fost reținute în portul Giurgiulești: Întregul lanț de aprovizionare este afectat.

Pentru un port cu un singur chei funcțional, orice întârziere prelungită a navei afectează direct întregul flux logistic, impactând transportatorii, operatorii economici, exportatorii și importatorii, consideră Asociația Exportatorilor de Cereale Agrocereale, transmite logos-pres.md.

Consecințele s-au reflectat imediat asupra activității portului și pe întreg lanțul de aprovizionare a mărfurilor. Potrivit estimărilor operatorilor de piață, la intrarea în port s-au format coloane de peste două sute de camioane. Aceasta înseamnă costuri suplimentare legate de staționare, estimate la aproximativ 50 de euro pe zi pentru fiecare vehicul. De asemenea, apar probleme din cauza întârzierii îndeplinirii contractelor și planificării transporturilor. Paralel, au crescut și alte costuri logistice, inclusiv din cauza majorării tarifelor de transport.

Primul caz de întârziere a navei a avut loc pe 26 mai 2026. Situația s-a rezolvat după ce „nava s-a deplasat la mila 72 pentru a remedia deficiențele identificate și a oferi garanțiile necesare de către armator și agentul portuar”, notează Agrocereale.

Al doilea caz a avut loc la începutul lunii iunie. Deși intenția navei de a intra în port a fost anunțată din timp, procedurile de control s-au prelungit și s-au încheiat cu întocmirea unui raport de control și emiterea unui proces-verbal de reținere. Deficiențele identificate au vizat documentația la bord, organizarea muncii și odihnei echipajului, precum și echipamentul tehnic și de protecție împotriva incendiilor. Unele dintre deficiențele constatate au fost contestate de reprezentanții navei și ai agentului portuar.

„Reprezentanții mediului de afaceri nu contestă necesitatea controlului de stat, precum și obligația autorităților de a asigura respectarea standardelor de siguranță a navigației, protecție împotriva incendiilor și securitate operațională. Îngrijorarea operatorilor economici este legată de durata procedurilor, lipsa predictibilității și capacitatea limitată a portului. Potrivit brokerilor maritimi, armatorilor și agenților portuari, unele proceduri aplicate în cadrul controlului duc la perioade suplimentare de staționare și costuri logistice care afectează competitivitatea portului. În același timp, reprezentanții mediului de afaceri subliniază necesitatea armonizării continue a metodelor de control cu cele aplicate în porturile din regiune și în spațiul european, pentru a asigura un echilibru între cerințele de siguranță și eficiența operațională”, consideră reprezentanții asociației de profil.

Care pot fi consecințele?

Efectele sunt deja vizibile pe piață. Unii operatori maritimi și traderi iau în calcul posibilitatea de a apela la serviciile porturilor Galați și Reni. Pe termen mediu, astfel de redirecționări pot duce la scăderea volumelor de transport prin portul Giurgiulești. Aceasta înseamnă diminuarea veniturilor infrastructurii portuare naționale și creșterea costurilor logistice pentru comercianții moldoveni.

În cele din urmă, aceste costuri se reflectă în prețurile bunurilor din interiorul Moldovei. În acest context, asociația Agrocereale solicită convocarea unei ședințe de lucru cu participarea Agenției Maritime a RM, administrației portului, agenților portuari, transportatorilor și altor organizații specializate pentru a analiza situația și a identifica soluții operative.