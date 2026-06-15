Două focare de pestă porcină africană, depistate în raionul Cahul.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre perioada 8-15 iunie. În aceeași perioadă, în țară a fost înregistrat un caz de rabie la un câine în raionul Strășeni, în satul Lozova, scrie rupor.md.

Pe fondul noilor focare de pestă porcină africană, ANSA a anunțat lansarea unei noi abordări pentru prevenirea bolii. Agenția va începe evaluarea la nivel național a gospodăriilor neprofesionale unde sunt crescuți porci.

Noua metodă a fost aprobată prin ordinul ANSA din 8 iunie 2026. Agenția afirmă că scopul primei etape nu este pedepsirea imediată a proprietarilor de animale, ci prevenirea, informarea și acordarea de asistență.

Medicii veterinari vor vizita gospodăriile, vor evalua condițiile de creștere a porcilor, vor oferi recomandări și, împreună cu proprietarii, vor identifica încălcările care pot fi remediate într-un termen rezonabil.

ANSA îndeamnă proprietarii de porci să colaboreze cu medicii veterinari, să furnizeze informațiile necesare și să respecte regulile minime de biosecuritate. Este vorba despre evidența animalelor, limitarea contactului cu persoane și animale străine, menținerea curățeniei în locurile de creștere și cooperarea cu serviciile veterinare.

Totodată, agenția a avertizat că, după etapa de informare și recomandări, pot urma sancțiuni. Dacă proprietarii refuză accesul medicilor veterinari în gospodărie, nu cooperează la evaluare sau nu remediază încălcările constatate în termenul stabilit, inspectorii subdiviziunilor teritoriale ANSA vor acționa conform Codului contravențional.

ANSA a reamintit că identificarea și înregistrarea animalelor în gospodăriile neprofesionale se realizează gratuit. Agenția menționează că înregistrarea oferă proprietarilor posibilitatea de a primi compensații de la stat în caz de focare de boli sau alte circumstanțe nefavorabile, precum și de a vinde legal animalele sau surplusul de produse.

În legătură cu cazul de rabie, ANSA îndeamnă cetățenii ca, după mușcătura sau contactul cu saliva unui animal, să spele imediat rana cu multă apă și săpun și să solicite urgent asistență medicală.

Informațiile despre un animal agresiv trebuie transmise subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, pentru a reduce riscul de răspândire a bolii printre oameni și animale.