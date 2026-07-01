Dosarul mitei de 136.000 de dolari de la vamă bate pasul pe loc: Nicio ședință de judecată.

A trecut un an de la deconspirarea presupusei scheme de corupție de la Serviciul Vamal în care doi șefi vamali sunt acuzați că ar fi primit mită de 136.000 de dolari pentru a facilita importul unor mărfuri în Transnistria.

Potrivit unei investigații Cu Sens, examinarea dosarului avansează anevoios, informează tvrmoldova.md.

Deși Iurie Gorea a fost trimis în judecată în urmă cu mai bine de trei luni, instanța nu a început examinarea cauzei în fond, neavând loc nicio ședință de judecată. În același timp, dosarul celui de-al doilea vameș vizat, Cristian Olărescu, se află încă la etapa de urmărire penală.

Iurie Gorea este unul dintre cei doi vameși, cu funcții de conducere, arestați la sfârșitul lunii mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar penal pentru corupere pasivă, instrumentat în colaborare cu procurorii de la Bălți. Cazul lui a fost disjuns și trimis în instanță în februarie 2026.

„Eu nu am cerut niciun fel de 50 de dolari și așa mai departe. Eu nu am solicitat, da? Interesați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți jurnaliști, aveți acces la informație, aveți pârghii”, a spus Iurea Gorea, șeful Biroului Vamal Centru, suspendat din funcție.

Anchetă: se cereau câte 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă

Potrivit procurorului Maria Mîndrescu, Iurie Gorea, activând în calitate de șef al Biroului Vamal Centru, sub pretextul facilitării și urgentării procesului de vămuire a mărfurilor importate de către diferiți agenții economici, a pretins, primit și acceptat bunuri ce nu îi se convin sub formă de bani, 50 de dolari pe metru cub de marfă importată din Ucraina și care urma să fie comercializată în regiunea transnistreană.

Suma de bani care a fost primită în diferite tranșe, a precizat procurorul, în valoare de aproximativ 136.000 de euro, urmează a fi confirmată pe parcursul cercetării judecătorești.

Trei luni fără nicio ședință

De când dosarul a ajuns pe masa judecătorilor, timp de mai bine de trei luni, au fost schimbați doi judecători și nu a avut loc nicio ședință de examinare în fond a cauzei, acestea fiind amânate de mai multe ori.

Potrivit procurorului Maria Mîndrescu, apărarea a depus 18 cereri, inclusiv pentru anularea unor acțiuni procesuale efectuate de organele de urmărire penală.

De asemenea, avocatul a solicitat timp suplimentar pentru studierea materialelor dosarului penal.

La următoarea ședință, instanța va decide dacă va admite sau respinge aceste cereri.

Cine este Iurie Gorea

Iurie Gorea, în vârstă de 45 de ani, rămâne suspendat din funcția de șef al Biroului Vamal Centru.

Și-a început cariera în 2003 în calitate de inspector vamal în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

În 2019, Iurie Gorea a candidat la funcția de director al Serviciului Vamal și a ajuns până la proba finală, dar n-a trecut concursul. Peste aproape cinci ani, în septembrie 2024, Iurie Gorea a fost numit șef al Biroului Vamal Centru, prin ordinul directorului de atunci al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.

Potrivit investigației, un rol în promovarea lui l-ar fi avut cumătrul său, Andrei Spînu, fost secretar Ggeneral al Aparatului Președintelui Republicii Moldova și fost ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„Am avut mai multe discuții atunci când l-am recomandat. Dar nu pot să spun, nu știu, o poziție de asta să ne batem… Eu îl cunosc pe domnul Gorea din sectorul privat, pentru că noi am acționat… Cred că ne știm de prin 2007-2008. Mi-a botezat copilul mai mic, nouă ani în urmă”, a spus Andrei Spînu.

Al doilea inculpat

Cel de-al doilea vameș, care ar fi fost implicat în schemă, este Cristian Olărescu, șeful Postului vamal Căușeni, dosarul lui fiind încă la etapa de urmărire penală.

Cristian Olărescu este fiul fostului judecător și președinte al Judecătoriei Hâncești, Victor Olărescu, demis în 2024 de Consiliul Superior al Magistraturii pentru abateri disciplinare.

Mama lui, Olga Olărescu, este șefă de secție la Curtea de Apel Centru. Iar soția lui, Irina Olărescu, este inspectoare de integritate superioară în cadrul Autorității Naționale de Integritate.

De cealaltă parte, Cristian Olărescu pledează nevinovat.