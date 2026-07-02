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tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Iulie 2026, 11:30
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Dosarul Gorea: În instanță a fost dezvăluit cum erau „accelerate” transporturile contra cost

La un an de la dezvăluirea schemei de corupție la vamă, dosarul este încă în instanță. Singura persoană condamnată până acum este brokerul vamal Anastasia Arșinova.

Dosarul Gorea: În instanță a fost dezvăluit cum erau „accelerate” transporturile contra cost.
Dosarul Gorea: În instanță a fost dezvăluit cum erau „accelerate” transporturile contra cost.

TVR Moldova a analizat decizia judecătorească și dezvăluie noi detalii despre cum ar fi putut funcționa schema de mită.

Potrivit instanței, începând cu septembrie 2024, Arșinova, broker vamal și directoare a unei companii de brokeraj, susținea că are influență asupra funcționarilor Biroului Vamal Centru și a postului vamal Căușeni și poate accelera procedurile de vămuire a mărfurilor. În schimb, ea cerea bani antreprenorului și reprezentantului companiilor care importau mărfuri din Ucraina în regiunea transnistreană.

Conform declarațiilor chiar ale Arșinovei, inițial propunerea de a lucra după o astfel de schemă a venit de la unul dintre conducătorii vamali, după care ea a fost de acord și a implementat acest mecanism în activitatea sa.

„Condiția era ca pentru accelerarea vămuirii importului clienții companiei să plătească 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă”.

Antreprenorul a declarat în instanță că în 2024 camioanele de marfă au început să fie reținute la vamă pentru perioade de până la o lună și jumătate, ceea ce a dus la pierderi financiare.

Potrivit spuselor sale, prin intermediul Arșinovei i s-a comunicat că pentru accelerarea procedurilor este necesar să plătească 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă, altfel camioanele vor fi supuse unor verificări mai riguroase și întârzieri. Ulterior, după cum afirmă el, a acceptat condițiile, iar vămuirea mărfurilor s-a accelerat, iar mai multe camioane au fost eliberate în scurt timp.

Serghei Cebotari, martor și agent sub acoperire în dosar, a declarat că a fost infiltrat în schemă pentru a documenta presupusele fapte de corupție și a acționat sub acoperire pentru a stabili cum anume se exercita influența asupra funcționarilor Biroului Vamal Centru.

El afirmă că a luat legătura telefonic cu brokerul Anastasia Arșinova, prezentându-se ca reprezentant al antreprenorului. Ulterior au avut loc mai multe întâlniri în cadrul cărora brokerului i s-au înmânat bani sub controlul Centrului Național Anticorupție (CNA).

Cebotari a mai spus că Arșinova spunea că refuzul plăților duce la întârzieri îndelungate ale mărfurilor la vamă, în timp ce plata asigură o vămuire rapidă.

În total, conform materialelor dosarului, suma cerută și transmisă a fost de 136.150 de dolari.

Anastasia Arșinova și-a recunoscut vina, declarând că regretă cele făcute și se căiește sincer. Ea a acceptat o amendă în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției.

Arșinova a fost găsită vinovată de trafic de influență și condamnată la o amendă de 200.000 de lei, cu interdicția de a activa ca broker vamal pe o perioadă de trei ani.

În același dosar, fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este judecat, iar conducătorul postului vamal Căușani, Cristian Olărescu, rămâne sub investigație. Ambii au fost reținuți în iunie 2025.

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