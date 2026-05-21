21 Mai 2026, 16:52
Dosarul accidentului de la Boldurești, pe ultima sută de metri

Curtea de Apel Centru finalizează examinarea cazului accidentului din 2024, în care a murit un adolescent. PCCOCS a anunțat că dezbaterile judiciare se apropie de final, iar inculpații se pregătesc să susțină ultimul cuvânt.

Ședința în care vor fi audiați fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, și complicele său Ion Andronache este programată pentru 25 mai 2026. Până la pronunțarea deciziei finale, ambii inculpați vor rămâne în arest, transmite rupor.md.

Anterior, pe 13 mai, judecătorii au anunțat încheierea etapei de cercetare a probelor. Totuși, procesul a fost întrerupt pentru scurt timp: avocatul principalului acuzat a solicitat timp suplimentar pentru a se pregăti pentru etapa finală a dezbaterilor – pledoariile părților.

Tragedia din satul Boldurești a avut loc în 2024. Atunci, un automobil a lovit mortal un minor, iar șoferul a părăsit locul accidentului. Pe durata examinării cauzei la Curtea de Apel, prezumția de nevinovăție continuă să se aplice față de inculpați.

