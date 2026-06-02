theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
2 Iunie 2026, 18:48
6 130
Copiază linkul
Link copiat

Dorin Damir, achitat la Curtea de Apel în dosarul de șantaj

Curtea de Apel Centru l-a achitat pe Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale FEA, și pe finul lui Vladimir Plahotniuc în dosarul de șantaj.

Dorin Damir, achitat la Curtea de Apel în dosarul de șantaj.
Dorin Damir, achitat la Curtea de Apel în dosarul de șantaj.

Decizia a fost pronunțată pe 2 iunie. Damir nu a fost prezent la ședință, deoarece ispășește o pedeapsă de trei ani într-un dosar privind angajarea fictivă la Ministerul Afacerilor Interne, transmite rupor.md.

Dosarul de șantaj este legat de fondatorul companiei Proimobil, Vladislav Musteață. Ancheta susținea că în iunie 2021 Damir, prin intermediul unui avocat, i-ar fi transmis cereri și amenințări, încercând să-l determine să renunțe la pretențiile din dosarul penal.

Potrivit acuzației, era vorba despre un dosar legat de un presupus atac raider din 2017 împotriva Proimobil. Procurorii susțineau că Damir i-ar fi cerut lui Musteață să-și schimbe poziția procesuală și să renunțe la pretențiile materiale.

Damir nu și-a recunoscut vina. La prima instanță el declara că nu îl cunoaște personal pe Musteață și că nu s-a întâlnit niciodată cu el.

În decembrie 2022, Judecătoria Chișinău l-a achitat deja pe Damir pentru două capete de acuzare, șantaj și intervenție în exercitarea actului de justiție și urmărire penală. Atunci, instanța a concluzionat că în acțiunile lui Damir nu există elemente constitutive ale infracțiunii.

Procurorul a insistat asupra vinovăției lui Damir. Pentru un episod, acuzarea a cerut aplicarea unei amenzi de 40.000 de lei și încetarea procesului în legătură cu amnistia. Pentru celălalt episod, procurorul a cerut o amendă de 30.000 de lei și recuperarea cheltuielilor judiciare.

Curtea de Apel a examinat dosarul după contestare și a pronunțat din nou o decizie de achitare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici