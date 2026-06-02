Dorin Damir, achitat la Curtea de Apel în dosarul de șantaj.

Decizia a fost pronunțată pe 2 iunie. Damir nu a fost prezent la ședință, deoarece ispășește o pedeapsă de trei ani într-un dosar privind angajarea fictivă la Ministerul Afacerilor Interne, transmite rupor.md.

Dosarul de șantaj este legat de fondatorul companiei Proimobil, Vladislav Musteață. Ancheta susținea că în iunie 2021 Damir, prin intermediul unui avocat, i-ar fi transmis cereri și amenințări, încercând să-l determine să renunțe la pretențiile din dosarul penal.

Potrivit acuzației, era vorba despre un dosar legat de un presupus atac raider din 2017 împotriva Proimobil. Procurorii susțineau că Damir i-ar fi cerut lui Musteață să-și schimbe poziția procesuală și să renunțe la pretențiile materiale.

Damir nu și-a recunoscut vina. La prima instanță el declara că nu îl cunoaște personal pe Musteață și că nu s-a întâlnit niciodată cu el.

În decembrie 2022, Judecătoria Chișinău l-a achitat deja pe Damir pentru două capete de acuzare, șantaj și intervenție în exercitarea actului de justiție și urmărire penală. Atunci, instanța a concluzionat că în acțiunile lui Damir nu există elemente constitutive ale infracțiunii.

Procurorul a insistat asupra vinovăției lui Damir. Pentru un episod, acuzarea a cerut aplicarea unei amenzi de 40.000 de lei și încetarea procesului în legătură cu amnistia. Pentru celălalt episod, procurorul a cerut o amendă de 30.000 de lei și recuperarea cheltuielilor judiciare.

Curtea de Apel a examinat dosarul după contestare și a pronunțat din nou o decizie de achitare.