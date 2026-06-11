Domeniul mass-media va fi reglementat printr-o nouă lege.

De asemenea, legea definește conceptul de concentrare a pieței și responsabilitatea editorială, precum și prevede măsuri pentru asigurarea transparenței și independenței jurnalismului, transmite logos-pres.md.

Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a aprobat raportul privind proiectul legii mass-media, care va fi prezentat Parlamentului pentru examinare în prima lectură. Documentul stabilește cadrul juridic general pentru furnizorii de servicii media, precum și drepturile și obligațiile acestora, ținând cont de schimbările recente de pe piața media.

Una dintre prevederile cheie este crearea Registrului furnizorilor de servicii media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înregistrarea va fi voluntară și nu va constitui o condiție pentru desfășurarea activității, însă va avea rol administrativ și va asigura accesul publicului la informații despre structura proprietății și principalele surse de finanțare ale organizațiilor media.

Proiectul prevede, de asemenea, măsuri pentru protejarea activității jurnalistice și consolidarea independenței editoriale prin mecanisme menite să prevină intervențiile nejustificate și să asigure exercitarea liberă a profesiei de jurnalist. În plus, sunt introduse criterii de evaluare a concentrării pe piața serviciilor media, ținând cont de impactul asupra pluralismului media și concurenței.

Sunt definite trei tipuri de concentrare:

– concentrare orizontală – când o persoană controlează mai mulți furnizori de același tip de media sau același segment de piață;

– concentrare verticală – când controlul se exercită în diferite etape ale lanțului (producție, distribuție, publicitate);

– concentrare încrucișată – când un subiect controlează diferite tipuri de media (TV, radio, presa tipărită și online) într-o singură regiune.

De asemenea, proiectul urmărește apropierea legislației naționale de standardele UE, inclusiv Regulamentul privind sistemul unic de reglementare a serviciilor media pe piața internă (European Media Freedom Act). Documentul a fost elaborat cu participarea deputaților, experților societății civile, Ministerului Culturii și Consiliului Audiovizualului.