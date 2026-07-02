2 Iulie 2026, 11:26
4 849
Copiază linkul
Link copiat
Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere
Polițiștii Secției patrulare Centru a INSP au intervenit rapid după ce pe Internet au apărut imagini video în care doi șoferi au ignorat Regulamentul Circulației Rutiere și nu au acordat prioritate pietonilor pe zebră.
Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc ieri, 1 iulie, pe traseul R-6 în Orhei.
Ca urmare a măsurilor întreprinse, Poliția a stabilit identitatea bărbaților cu vârstele de 37 și 48 de ani.
Pentru nerespectarea regulilor de cedare a trecerii pietonilor și încălcarea Regulamentului circulației rutiere, șoferii vor fi sancționați.
Poliția îndeamnă toți șoferii să respecte prioritatea pietonilor și să manifeste maximă prudență la apropierea de trecerile pentru pietoni.