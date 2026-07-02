Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere

Polițiștii Secției patrulare Centru a INSP au intervenit rapid după ce pe Internet au apărut imagini video în care doi șoferi au ignorat Regulamentul Circulației Rutiere și nu au acordat prioritate pietonilor pe zebră.

Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere.