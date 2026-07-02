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2 Iulie 2026, 11:26
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Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere

Polițiștii Secției patrulare Centru a INSP au intervenit rapid după ce pe Internet au apărut imagini video în care doi șoferi au ignorat Regulamentul Circulației Rutiere și nu au acordat prioritate pietonilor pe zebră.

Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere.
Doi șoferi, sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor la trecere.

Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc ieri, 1 iulie, pe traseul R-6 în Orhei.

Ca urmare a măsurilor întreprinse, Poliția a stabilit identitatea bărbaților cu vârstele de 37 și 48 de ani.

Pentru nerespectarea regulilor de cedare a trecerii pietonilor și încălcarea Regulamentului circulației rutiere, șoferii vor fi sancționați.

Poliția îndeamnă toți șoferii să respecte prioritatea pietonilor și să manifeste maximă prudență la apropierea de trecerile pentru pietoni.

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