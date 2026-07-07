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noi.md logonoi
7 Iulie 2026, 23:22
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Doi pui de bufniță, blocați într-un bloc de locuințe, salvați la Râbnița

Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Râbnița. Locuitorii unui bloc cu mai multe etaje au auzit foșnet și zgomote în conducta de gunoi nefuncțională și au cerut ajutor salvatorilor.

Doi pui de bufniță, blocați într-un bloc de locuințe, salvați la Râbnița.
Doi pui de bufniță, blocați într-un bloc de locuințe, salvați la Râbnița.

Angajații serviciului de intervenție și salvare, care au sosit la fața locului, au găsit în interior doi pui de bufniță. Păsările căzuseră în canalul de gunoi și nu puteau ieși singure, transmite noi.md.

Pentru a scoate puii de bufniță, salvatorii au folosit o buclă specială.

Păsările erau deja destul de mari și, conform datelor preliminare, nu au suferit răni. După încheierea operațiunii de salvare, puii au fost eliberați în natură.

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