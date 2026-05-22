stiri.md logostiri
22 Mai 2026, 14:36
9 778
Doi copii, dați jos din troleibuz pe ploaie pentru că unul și-a uitat abonamentul

Un caz revoltător s-a produs în municipiul Chișinău, după ce doi copii ar fi fost dați jos dintr-un troleibuz, pentru că unul și-a uitat abonamentul acasă și nu a avut bani pentru a-și achita călătoria.

Despre acest caz a relatat tatăl copiilor, pe pagina sa de Facebook, transmite stiri.md.

„Să-l dai jos din transport în loc să-i dai o avertizare, în mijlocul orașului, pe vreme de furtună, este extrem de iresponsabil din partea oricărui care a făcut asta. Mulțumim Regia Transport Electric Chișinău și I.M. Parcul Urban de Autobuze că aveți grijă de cei mici. Ar fi putut inspectorii sau orice controlor să ceară agenda copilului... dar nu, mai bine să alungi copilul afară din transport”, a scris bărbatul.

Acesta a ținut să precizeze că copilul a ajuns acasă bine.

Ulterior, soția acestuia a preciza că familia a fost contactată de reprezentanții Parcului de Troleibuze, care au cerut scuze pentru incident și și-au exprimat dorința ca astfel de cazuri să nu se mai repete.

Mama copiilor a subliniat că s-ar fi putut verifica ușor, prin carnet sau caiete, că fetița este în clasa a patra și are dreptul să circule gratuit cu transportul public.

Sursă
stiri.md logostiri
