Doi cetățeni ucraineni suspectați de fraudă, reținuți în Capitală.

Potrivit datelor forțelor de ordine, tinerii au fost reținuți în Chișinău în momentul în care primeau banii de la două victime. Uneia dintre victime, escrocii i-au cerut să predea 300.000 de lei, iar celeilalte — 250.000 de lei. Ancheta consideră că banii au fost obținuți prin înșelăciune.

În timpul reținerii, la unul dintre suspecți au fost găsiți și ridicați 221.000 de lei și 6.800 de euro. Originea acestor fonduri urmează să fie stabilită în cadrul anchetei ulterioare.

Datorită acțiunilor operative ale Poliției, întreaga sumă de 550.000 de lei a fost recuperată și restituită victimelor la timp.

Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. În prezent, aceștia figurează în patru dosare penale pentru fapte de înșelăciune.

Anchetatorii continuă să lucreze pentru a stabili toate circumstanțele activității infracționale, identificarea altor posibili participanți la schemă și verificarea informațiilor privind existența altor victime.

Poliția a făcut din nou apel către cetățeni să fie prudenți și să nu predea bani persoanelor necunoscute. Forțele de ordine reamintesc: „Dacă sunteți convinși să predați sau să transferați o sumă mare de bani sub diverse pretexte, trebuie să întrerupeți imediat discuția și să contactați Poliția”.