19 Mai 2026, 19:29
Doi cetățeni ai Tadjikistanului, expulzați din Moldova pentru trecerea ilegală a frontierei de stat
Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație au îndepărtat sub escortă doi cetățeni originari din Tadjikistan până la ieșirea din țară.
Potrivit informațiilor, în baza Încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central, din 29 aprilie 2026, aceștia au fost plasați în custodie publică.
IGM reamintește cetățenilor străini obligația de a respecta condițiile de intrare și ședere pe teritoriul Republicii Moldova.