Doi cetățeni ai Republicii Moldova, eliberați după ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană.

Evghenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați după opt și, respectiv, patru ani de detenție ilegală în stânga Nistrului.

Cei doi fuseseră condamnați de structurile de la Tiraspol la 13 și 12 ani de închisoare, în urma unor acuzații respinse de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, transmite rupor.md.

Potrivit Asociației Promo-LEX, dacă nu ar fi fost eliberați, Evghenii Pancioha ar mai fi rămas în detenție aproximativ cinci ani, iar Emilian Ceban aproape opt ani.

Evghenii Pancioha a fost reținut în anul 2018 de reprezentanții structurilor de securitate de la Tiraspol și condamnat pentru pretinsa „trădare de patrie”. În cei opt ani petrecuți în detenție, acesta nu ar fi avut acces la un proces echitabil, la un avocat independent și la îngrijiri medicale corespunzătoare. Potrivit Promo-LEX, starea lui de sănătate s-a agravat din cauza mai multor probleme medicale.

Emilian Ceban a fost privat de libertate în anul 2022, la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar de zece ani cu structurile paramilitare din regiunea transnistreană și a anunțat că vrea să se mute pe malul drept al Nistrului.

Ulterior, acesta a fost acuzat de „trădare de patrie” și condamnat la 12 ani de închisoare în urma unui proces desfășurat cu ușile închise. Promo-LEX susține că tânărul a trecut prin condiții dificile de detenție, inclusiv izolare și presiuni psihologice.

Asociația atrage atenția că Emilian Ceban nu are în prezent acte de identitate și nu deține cetățenia niciunui stat, deoarece a fost inclus încă din copilărie în sistemul de educație militarizat din regiunea transnistreană. Promo-LEX cere autorităților să îi acorde sprijin pentru documentare, continuarea studiilor sau integrarea profesională.

Totodată, organizația solicită ca ambii bărbați să beneficieze de evaluări medicale, sprijin psihologic și asistență juridică pentru documentarea abuzurilor prin care au trecut.

Promo-LEX susține că eliberarea celor doi nu anulează responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului și cere investigarea circumstanțelor în care aceștia au fost reținuți și condamnați.

Organizația mai menționează că aceste cazuri arată necesitatea unui mecanism național de sprijin pentru persoanele eliberate după detenții ilegale în regiunea transnistreană, care să le ofere ajutor medical, psihologic, juridic și social.