Doi bărbați, condamnați la 9 și 8 ani de închisoare după ce au jefuit un tânăr lângă Gara Feroviară.

Doi bărbați au fost condamnați la 9, și, respectiv, 8 ani de închisoare pentru atac armat asupra unui tânăr în apropierea Gării Feroviare din Chișinău.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cei doi condamnați, în vârstă de 22 și 44 de ani, își vor executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, informează rupor.md.

Infracțiunea a avut loc la miezul nopții, în data de 6 iunie 2025, în apropierea Gării Feroviare din Capitală. Conform materialelor anchetei, complicii s-au apropiat de un tânăr în vârstă de 27 de ani și au început să-i ceară bani și țigări. Ulterior, cel mai tânăr dintre atacatori l-a lovit de mai multe ori în față și a început să-l amenințe cu un cuțit, deteorându-i hainele.

În cele din urmă, tânărul de 22 de ani a sustras în mod deschis două telefoane mobile din buzunarul victimei și i le-a transmis complicelui său. În fața instanței, tânărul și-a recunoscut parțial vina și a declarat că regretă cele întâmplate. Celălalt inculpat de 44 de ani nu și-a recunoscut vina, susținând că nu a intervenit în conflict.

Procurorii precizează că niciunul dintre cei doi nu se află la prima abatere de la lege. Tânărul fusese condamnat anterior pentru furt, jaf și răpirea unui mijloc de transport, iar bărbatul de 44 de ani, pentru furt și șantaj.