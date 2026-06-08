Disputa privind limba de predare blochează deschiderea unui nou colegiu în Comrat.

Un nou colegiu din Comrat, construit acum doi ani cu sprijinul Turciei, încă nu și-a deschis porțile. Clădirea este aproape gata, dotată cu săli de clasă și ateliere moderne, dar nu a fost pusă în funcțiune. Motivul este un conflict între Ministerul Educației din Moldova și autoritățile Autonomiei Găgăuze. Chișinăul insistă asupra predării în limba română (așa cum prevede acordul cu partea turcă), iar Găgăuzia cere ca lecțiile să fie ținute în limba rusă, scrie protv.md.

Deși construcția a fost finalizată acum doi ani, colegiul încă nu a fost dat în exploatare. Totul se reduce la limba de predare. Chișinăul cere româna, conform înțelegerilor cu partea turcă. Autonomia însă insistă pe limba rusă.

Tinerii din Comrat spun că pentru ei limba nu contează:

„Nu este o problemă. Înțeleg și rusa, și româna.”

„Clădirea este foarte frumoasă, păcat că nu a fost deschisă. Nu funcționează.”

„În orașul nostru este necesar, pentru că avem puține licee. Acest proiect este necesar generației noastre.”

Construcția colegiului a început acum cinci ani. Terenul a fost oferit de Primăria Comrat, iar clădirea a fost ridicată cu sprijinul partenerilor turci. Totuși, primarul orașului, Serghei Anastasov, afirmă că autoritățile locale nu pot interveni în acest conflict. Potrivit lui, problema este mai degrabă politică:

„Noi, de la primărie, am alocat teren pentru construcție, l-am transmis autonomiei, iar ei au construit. Cine a construit trebuie să decidă în ce limbă să se predea. Aici este o altă problemă, cred că mai mult politică.”

Interimarul bașcanului Găgăuziei, Ilia Uzun, adoptă o poziție fermă: colegiul nu va fi deschis până când Chișinăul nu va accepta predarea în limba rusă sau cel puțin în limba turcă.

„Ar fi mai bine ca limba de predare să fie turca. Atunci copiii noștri ar îmbunătăți găgăuza. Ar fi mai corect, atunci am înțelege că instituția funcționează în interesul autonomiei”, a declarat Uzun.

Ministrul Educației, Dan Perciun, dimpotrivă, acuză autoritățile din Comrat că blochează intenționat deschiderea colegiului pentru a impune introducerea limbii ruse.

„Poziția noastră este foarte fermă și nu se va schimba. Partea turcă de asemenea depune eforturi pentru a convinge Comratul să-și revizuiască poziția și să fie mai constructiv”, a subliniat Perciun.

Colegiul profesional-tehnic din Comrat a fost construit cu sprijinul Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare (TIKA). Potrivit Ministerului Educației, instituția va primi statut de colegiu de stat și va fi subordonată ministerului.