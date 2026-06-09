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tvn.md logotvn
9 Iunie 2026, 17:46
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Dispută la Bălți din cauza unui vagon memorial dedicat victimelor deportărilor

Vagonul de cale ferată, care urmează să fie instalat la Bălți ca simbol al deportărilor staliniste, a devenit motiv de dispută între inițiatorii proiectului, antreprenorii din zonă și autoritățile locale.

Dispută la Bălți din cauza unui vagon memorial dedicat victimelor deportărilor.
Dispută la Bălți din cauza unui vagon memorial dedicat victimelor deportărilor.

Oamenii care lucrează în apropierea pieței susțin că restricționarea accesului pe teren le creează dificultăți și poate afecta negativ activitatea, informează tvn.md.

„Aici vor să pună un vagon. Vă rugăm să-l dați jos — aici sunt locuri de parcare, ele aparțin pieței. Totuși, aici este o piață unde lucrează 500 de persoane. Imaginați-vă, dacă pun acest vagon la parcare, unde să parcheze oamenii? Transportul public nu este lăsat să intre de dimineață, nu se permite accesul. Cum să lucrăm?”

„Pentru că vor să pună un vagon aici. Aici vin cumpărători, vânzătorii își lasă și ei mașinile în parcare. Dar cumpărătorii nu vor avea locuri de parcare, sunt alungați de acolo. Noi oricum nu avem cumpărători, iar acum vor bloca tot aici. Nimeni nu are grijă de noi.”

„Nimeni nu ne-a spus nimic. Când am venit, aici deja erau acele conuri. Nici transportul, nici clienții nu pot intra. Iar noi plătim zilnic. Dacă vor să facă ceva, să facă astfel încât să nu blocheze circulația transportului. Oamenii nu puteau ieși de aici câte jumătate de oră, fără să înțeleagă unde și cum să meargă”, spun angajații pieței.

La rândul lor, inițiatorii proiectului susțin că instalarea vagonului este legală și toate procedurile necesare au fost respectate.

Totuși, primarul municipiului Bălți, Alexandru Petkov, consideră că vagonul nu poate fi amplasat în locul propus, deoarece va împiedica circulația.

După discuții între toate părțile, este planificată o ședință în care va fi stabilită locația exactă a vagonului.

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