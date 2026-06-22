Directorul interimar al Moldatsa a obținut un salariu de aproape un milion de lei în 2025.

Andrei Cebanu, actual director adjunct la Autoritatea Aeronautică Civilă, a fost numit în funcția de director interimar al Moldatsa, în urma demiterii lui Dumitru Vangheli.

Decizia a fost luată după ce ZdG a scris că Vangheli a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

Andrei Cebanu a fost numit de Guvern în funcția de director adjunct al AAC pe 8 aprilie 2026, transmite zdg.md.

„Andrei Cebanu este un profesionist în domeniul aviației civile, cu o carieră solidă în cadrul AAC, unde a deținut funcții tehnice și administrative. Este apreciat pentru profesionalismul, rigoarea și viziunea sa orientată spre eficiență și siguranță operațională”, scria AAC în august 2025, după numirea lui Ceban în funcția de director.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale a fostului director al Autorității Aeronautice Civile pentru anul 2025 și vă prezintă detalii. Acesta a fost director al AAC din august 2025 până în aprilie 2026.

În 2025, acesta a obținut un salariu total de 975.000 de lei de la AAC, adică aproximativ 81.000 de lei lunar.

Andrei Cebanu a obținut peste 26.000 de lei doar din dobânzile depozitelor bancare, și alți 8.000 de lei din depozitele unui alt membru al familiei.

Acesta a mai obținut, în total, 268.000 de lei din vânzarea unor bunuri imobile și mobile, conform declarației de avere.

Fostul director AAC mai deține și trei apartamente, obținute în 2007, 2009 și 2017, cel mai mare având suprafața de 94 de metri pătrați, iar celelalte două câte 62 și 63 de metri pătrați. Valoarea acestora este între 325.000 de lei și 560.000 de lei.

Documentul mai arată că Andrei Cebanu este proprietarul a două mașini:

un autoturism model Honda CR-V, produs în 2013, pe care l-a dobândit în 2018 cu suma declarată de 50.0000 de lei;

o Toyota Corolla, fabricată și achiziționată în 2003, evaluată la 45.000 de lei.

Dumitru Vangheli, șeful suspendat al „Moldatsa”, va fi demis începând cu ziua de luni, 22 iunie, anunță reprezentanții Agenția Proprietății Publice (APP). Consiliul de administrație a „Moldatsa” a luat azi, 20 iunie, în cadrul unei ședințe, decizia de revocare a mandatului administratorului întreprinderii, „ca urmare a pierderii încrederii fondatorului în persoana administratorului”, se arată într-un comunicat de presă.

Se întâmplă după ce ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110.000 de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.