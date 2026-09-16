Directorul Hidrocentralei Costești a primit 865.000 de lei, inclusiv prime și sporuri.

Igor Cibotaru conduce Hidrocentrala de la Costești de mai bine de șase ani. O parte din această perioadă a fost și ofițer SIS, detașat în instituții de stat pentru îndeplinirea unor „misiuni speciale”.

După 28 de ani de activitate, s-a pensionat în 2025. În același an, Cibotaru a primit de la Hidrocentrala de la Costești peste 865.000 de lei, inclusiv sub formă de suplimente, prime și recompense.

Întreprinderea de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești” se află la 200 de kilometri de Chișinău, la granița cu România. Aceasta produce energie electrică din apele râului Prut și asigură circa 2% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova. Întreprinderea a fost inclusă în lista celor mai profitabile companii de stat pentru anul 2025, întocmită de Agenția Proprietății Publice. Aceasta a obținut un profit de 49 de milioane de lei, dintre care 6 milioane de lei au fost plătite în bugetul de stat sub formă de dividende.

Nodul Hidroenergetic Costești este condus din iulie 2020 de Igor Cibotaru. Inițial, el a fost numit administrator interimar, iar din martie 2021 a devenit director în urma unui concurs. În acea perioadă, Agenția Proprietății Publice era condusă de fostul avocat al lui Igor Dodon, Ghenadie Țepordei, numit în această funcție de Guvernul Ion Chicu.

Potrivit documentelor consultate de Cutia Neagră, Cibotaru a fost angajat cu un salariu de 27 de mii de lei, care a crescut treptat până la 35 de mii de lei. Totuși, declarația de venituri indică plăți mult mai mari. Anul trecut, Igor Cibotaru a primit de la hidrocentrală peste 865 de mii de lei. Suma a crescut datorită suplimentelor și primelor.

„Le voi număra pe degete, pentru că nu sunt atât de multe: primă trimestrială — de patru ori pe an, o primă de Ziua Lucrătorului din Domeniu, dacă este aprobată de Consiliul de administrație și fondator, — sunt deja cinci prime, și primă mare din profitul net. Sincer, dacă luăm litera legii și calculăm din profitul net, nu ne-ar ajunge tabelul. În orice caz, ultimul cuvânt îi aparține fondatorului, iar acesta, de obicei, mai reduce și primele, dar totul este în regulă”, a declarat Cibotaru.

Cele patru prime trimestriale pe care Cibotaru le-a primit anul trecut au constituit câte un salariu de funcție fiecare și au ajuns, în total, la 126 de mii de lei. Încă 95 de mii de lei a primit drept recompensă din profitul întreprinderii. În plus, i-au fost plătite prime unice cu ocazia sărbătorilor.

Unul dintre motivele pentru acordarea primelor este și ziua în care întreprinderea a fost dată în exploatare.

„- În iunie, pe 28 iunie, este data la care întreprinderea a fost dată în exploatare în 1977. Pentru noi, este o dată sfântă.

- În fiecare an, la această dată, primiți o primă?

- Angajații — da! Cuantumul acesteia nu constituie în niciun caz 100% din salariul de funcție. Apropo, anul viitor întreprinderea împlinește 50 de ani și încă ne gândim. De obicei, angajații primesc prime în cuantum de 25% sau 30% din salariul de funcție”.

Supliment lunar de 30% pentru activitatea într-o zonă de risc

La salariul directorului se adaugă și un supliment pentru vechime în muncă. În 2025, acesta constituia 10%, iar din aprilie anul curent a fost majorat la 15%. În plus, Cibotaru primește lunar un „supliment compensatoriu” în cuantum de 30% din salariul de funcție pentru activitatea într-o zonă cu risc de calamități naturale.

„Ca să înțelegeți despre ce este vorba, vă amintiți de inundațiile din 2008 și 2010. Prutul este un râu foarte capricios. Când au avut loc aceste inundații, eu lucram atunci în altă parte, dar am fost aici și în 2008, și în 2010. Atunci, barajul se legăna atât pe Prut, cât și pe Nistru. Toate aceste lucruri sunt prevăzute de o hotărâre de Guvern”, a declarat Igor Cibotaru.

În noiembrie 2025, Agenția Proprietății Publice a semnat un acord adițional la contractul de muncă al directorului CHE Costești, permițându-i să primească încă un supliment — 25% pentru intensitatea muncii.

Cibotaru susține că această plată este legată de atribuțiile suplimentare pe care și le-a asumat, inclusiv de implementarea unui proiect în domeniul energiei regenerabile. Hidrocentrala intenționează să construiască un parc eolian, un parc fotovoltaic plutitor pe Prut și să instaleze baterii pentru stocarea energiei regenerabile. Proiectul ar putea dubla capacitățile de producție ale întreprinderii.

„Mi-am asumat anumite obligații și nu vreau să mă laud, dar înaintea mea nimeni nu și le-a asumat. Este vorba despre diversificarea surselor de producere a energiei electrice. (...) Acest proiect, pentru mine ca administrator, înseamnă mobilizare maximă, inclusiv căutarea specialiștilor, care sunt prea puțini în Moldova. A necesitat chiar atragerea unor colegi de pe celălalt mal al Prutului. Unele chestiuni de coordonare le-am soluționat chiar și cu Hidroelectrica, ceea ce mi-a luat foarte mult timp, foarte mulți nervi. Toate obligațiile pe care mi le-am asumat, fondatorul le-a inclus în lista indicatorilor mei de performanță”, a menționat șeful CHE.

Director de întreprinderi de stat, detașat de SIS pentru „misiuni speciale”

Potrivit CV-ului, Igor Cibotaru a lucrat toată viața în diferite companii și la Ambasada Republicii Moldova la Moscova, însă, concomitent, a fost ofițer SIS, detașat pentru îndeplinirea unor misiuni speciale. Această informație a fost dezvăluită în declarația de venituri depusă anul trecut. Cebotaru s-a pensionat și a fost obligat să declare public la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) indemnizația de aproape jumătate de milion de lei primită de la SIS.

„Am o carieră de 28 de ani în SIS. Cea mai mare parte din acești 28 de ani am fost detașat la instituții de stat, fapt consemnat în documentele interne ale SIS. În rest, activitatea mea a fost legată de îndeplinirea sarcinilor și misiunilor atât ale serviciului, cât și ale instituțiilor la care am fost detașat. Decizia de a mă pensiona a fost una personală și continui să muncesc în beneficiul statului nostru”, a spus Cibotaru.

Înainte de a prelua conducerea CHE Costești, el a condus timp de patru ani Întreprinderea de Stat Otaci Business. Și acolo a fost organizat un concurs pentru funcția de administrator.

„— Deci, înțelegem că aceste concursuri au fost o formalitate, din moment ce inițial ați fost detașat de SIS în aceste funcții?

— În niciun caz! Aceste concursuri nu au fost fictive. Puteți solicita procesele-verbale atât de la Ministerul Economiei, în ceea ce privește zona economică Otaci, cât și de la Agenția Proprietății Publice, în ceea ce privește Nodul Hidroenergetic și așa mai departe. La aceste concursuri au participat mai mulți pretendenți, fapt consemnat în toate procesele-verbale”.

Mandatul a fost prelungit cu cinci ani, ocolind legea

Mandatul de cinci ani al lui Igor Cibotaru, început în martie 2021, a expirat în primăvara acestui an. Deși legea prevede organizarea unui nou concurs pentru funcția de administrator, Agenția Proprietății Publice i-a prelungit contractul cu încă cinci ani — până în martie 2031.

Fostul șef al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a refuzat să răspundă la orice întrebare privind suplimentele negociate la salariile directorilor întreprinderilor de stat sau prelungirea contractelor de muncă ale unora dintre aceștia cu ocolirea legii:

„De ce nu solicitați un comentariu de la Agenția Proprietății Publice? Nu Roman Cojuhari a semnat acest lucru după bunul său plac. Contractele nu sunt elaborate de director. Ele sunt elaborate de instituție și sunt coordonate cu instituția, cu Consiliul”.