moldova1.md
20 Mai 2026, 10:33
8 990
Directorul CNAM: Nu există dovezi privind scurgerea datelor pacienților după atacul cibernetic

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a fost recent ținta unui atac cibernetic de amploare.

Directorul instituției, Ion Dodon, a declarat că, în ciuda gravității incidentului, nu există dovezi privind scurgerea sau compromiterea datelor pacienților.

„Din păcate, astfel de cazuri se întâmplă destul de des. În prezent, ne aflăm într-o situație în care sistemele noastre informatice sunt atacate constant. În acest caz, a avut loc un atac de o amploare deosebită. Desigur, am preluat controlul situației și am asigurat securitatea sistemului pentru a opri orice atacuri ulterioare”, a declarat Ion Dodon la emisiunea „Pe față” de la postul Moldova 1.

Potrivit directorului CNAM, ancheta incidentului este în curs de desfășurare. Instituția colaborează activ cu autoritățile competente pentru a stabili dacă au existat încercări de extragere sau copiere a datelor. Ion Dodon susține că, în prezent, nu au fost identificate scurgeri de informații pe internet, iar datele stocate în sistemele CNAM nu au fost modificate sau deteriorate. 

„Nu avem informații exacte dacă datele au fost extrase sau scoase din sistem și nici care ar fi volumul lor posibil. Colaborăm cu instituțiile abilitate ale Republicii Moldova care desfășoară ancheta. De îndată ce vom avea date confirmate, vom informa neapărat publicul. Toate informațiile sunt păstrate, nu au avut loc modificări. Datele nu au fost distruse, nu există înregistrări eronate sau distorsionate – datele rămân intacte. Până în prezent, nu s-au înregistrat scurgeri de date pe internet și astfel de informații nu au apărut până acum”, a declarat șeful CNAM. 

Reamintim că, cu câteva săptămâni în urmă, Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat deja despre un incident de securitate cibernetică care a afectat unul dintre sistemele sale informatice. Atunci, compania a precizat că evaluarea tehnică a indicat o posibilă extragere a unor date din sistem, însă integritatea bazelor de date a fost păstrată, iar activitatea instituțiilor medicale nu a fost afectată.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
