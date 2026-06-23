Din 2027, automobilele din Moldova vor apela automat Serviciul 112 în caz de accidente.

Republica Moldova va integra sistemul european eCall în Serviciul 112, ceea ce va permite transmiterea automată a apelurilor de urgență din vehicule în cazul accidentelor rutiere.

Sistemul se va activa automat în momentul declanșării senzorilor de impact ai vehiculului, cum ar fi airbag-urile, sau va putea fi acționat manual de către șofer sau pasageri. În momentul activării, mașina va transmite prin rețelele mobile un set minim de date standardizate către operatori – inclusiv coordonatele geografice exacte și identificarea vehiculului – și va deschide instantaneu o linie telefonică audio cu centrul de preluare a urgențelor, scrie logos-pres.md.

Aceste apeluri vor transmite automat către 112 date despre localizarea mașinii și alte informații esențiale pentru intervenție, precum și o conexiune audio directă cu dispecerii. Apelurile eCall vor fi recepționate și procesate cu aceeași prioritate ca orice alt apel de urgență.

Pe lângă componenta tehnică, proiectul introduce reguli stricte pentru protecția drepturilor consumatorilor. Importatorii și producătorii de automobile vor fi obligați să ofere cumpărătorilor informații clare și detaliate despre principiile de funcționare ale eCall, limitările tehnice ale sistemului și mecanismele de protecție a datelor personale. Această cerință de informare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2030, asigurând o perioadă de tranziție necesară pentru dezvoltarea unei baze naționale de certificare a acestor vehicule. Restul prevederilor proiectului de lege vor intra în vigoare la 13 mai 2027.

Proiectul de lege va fi examinat de Guvern miercuri, 24 iunie.