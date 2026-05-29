Diaspora a trimis acasă aproximativ 1,5 miliarde de euro în 2025.

Aproximativ 870.000 de cetățeni ai Moldovei, care locuiesc și muncesc legal în afara țării, pot acum să solicite pensii și alte drepturi sociale dobândite prin contribuțiile plătite în statele în care se află. În ultimii cinci ani, Republica Moldova a semnat acorduri sociale cu mai multe țări, ceea ce a permis să se mărească de peste patru ori numărul cetățenilor ale căror drepturi sociale sunt respectate, scrie moldova1.md.

Deputatul Adrian Băluțel, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă, vorbind în legătură cu adoptarea de către Parlament a acordului social cu Slovacia, a menționat că acum cinci ani numărul cetățenilor din diasporă care beneficiau de plăți sociale era de aproximativ 200.000 de moldoveni. Astăzi, acest indicator a ajuns la 870.000.

Potrivit parlamentarului, diaspora rămâne „un pilon cheie” care susține economia națională. Numai în 2025, moldovenii care muncesc în străinătate au trimis rudelor rămase în țară aproximativ 1,5 miliarde de euro. Aceste fonduri ajută familiile să crească copii, să construiască locuințe și să deschidă afaceri proprii.

„Astăzi, după ani de zile, toți știm și ne mândrim cu cei 1,2 milioane de conaționali ai noștri din diasporă. Ne mândrim că au arătat lumii întregi: moldovenii sunt oameni harnici și cinstiți. Ne mândrim că investesc în locurile natale, susținând proiecte în satele și comunitățile lor. Doar datorită Biroului pentru Relații cu Diaspora și programului DAR au fost realizate 230 de proiecte locale”, a subliniat deputatul.

Potrivit lui Adrian Băluțel, semnarea noilor acorduri sociale a fost și rămâne o direcție prioritară a diplomației Republicii Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale finalizează ultimele proceduri pentru ratificarea acordurilor sociale cu Franța, Elveția, Canada și Ucraina. Scopul final este ca toți cei 1,2 milioane de moldoveni aflați peste hotare să beneficieze de aceste garanții sociale.

„Avem o obligație morală față de toți acești oameni: oriunde s-ar afla, trebuie să știe că Republica Moldova este pregătită să le vină în ajutor. Și oriunde și oricât ar munci, trebuie să fie siguri că se pot întoarce acasă, iar plățile sociale și contribuțiile acumulate vor fi luate în considerare”, a adăugat Adrian Băluțel.

Secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pîslaru, a explicat în cadrul unei ședințe parlamentare că acordul cu Slovacia, la fel ca și celelalte acorduri sociale, prevede cumulatorul perioadelor de activitate profesională în cazurile în care stagiul minim de asigurare nu poate fi realizat pe teritoriul unui singur stat. În același timp, fiecare stat va plăti cetățeanului pensia și alte prestații sociale proporțional cu contribuțiile plătite în bugetul său.

„Este vorba despre acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, pentru invaliditate, pentru pierderea întreținătorului și alte tipuri de prestații sociale. În prezent, Republica Moldova a încheiat 23 de acorduri în domeniul securității sociale. Majoritatea au fost semnate cu state membre ale Uniunii Europene, 18 dintre ele fiind deja aplicate la acordarea prestațiilor sociale. Dintre cele mai recente țări pot menționa Italia, Spania și Grecia. Aceste acorduri au un impact direct și pozitiv asupra calității vieții cetățenilor noștri aflați în străinătate”, a menționat secretarul general al ministerului.

Acordul cu Slovacia a fost adoptat de Parlament în două lecturi cu sprijinul a 83 de deputați. În perioada următoare va urma ratificarea acordurilor cu Canada și Ucraina, care au fost aprobate de Guvern în ședința din 27 mai.